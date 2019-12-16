Готовят ледяную воду и кондиционер: в океанариум в Самаре едет байкальская нерпа

Океанариум в Самаре начнет работать 20 декабря в ТРК «Московский». Многие его будущие обитатели уже приехали в Самару – посетителей уже ждут огромные черепахи, акулы, крокодилы, краснокнижный черный лебедь и редкие рыбы. А сегодня ночью сюда привезут еще одного необычного, но милого обитателя. Байкальская нерпа - один из трех видов пресноводных тюленей, ее длина достигает 165 см, а вес – 130 кг. Это любопытные и миролюбивые животные, которые любят водичку похолоднее, да и вообще плохо переносят жару. Поэтому к приезду редкой гостьи в самарском океанариуме приготовили специальный вольер. Температуру воды тут будут поддерживать на уровне не выше 15 градусов, а воздух будет постоянно охлаждать специальный кондиционер.

Общая площадь аквариумов, вольеров и террариумов океанариума в Самаре составит в 2,5 тысячи квадратных метров. Многие аквариумы и вольеры уже заполнены обитателями. Здесь посетители смогут увидеть более чем четыре тысячи морских обитателей со всего мира. В их числе – гигантские черепахи (сухопутные и морские) пингвины, морские котики, выдры, крокодилы. А за стеклом больших аквариумов будут плавать акулы, скаты и мурены.

Содержать рыб и животных будут в специально подготовленной морской воде, производить ее будут здесь же на особой установке. Для все обитателей постараются создать максимально близкие к естественным условия.

Уже известно, каким будет режим работы океанариума в Самаре. Он будет открыт с 9.00 до 21.00, понедельник будет выходным днем. Кстати, для удобства посетителей в океанариуме будет гардероб, где можно оставить одежду. Фотографировать в океанариуме можно будет бесплатно, однако вспышку около аквариумов использовать запрещено.

Уже точно известно, сколько стоит сходить в океанариум в Самаре. Цена на билет в океанариуме в Самаре для взрослого составит 700 рублей. За билет для ребенка до 12 лет включительно придется выложить 500 рублей. Дети до 3-х лет – бесплатно. Кроме того, здесь можно оформить абонемент на посещение океанариума. А еще в океанариуме есть возможность проведения школьных экскурсий.

Как добраться

Автобусы №1, 51, 67, 68 до ост. «ТРК «Московский»

Маршрутные такси №96, 110, 410, 205, 295 до ост. «ТРК «Московский»

Океанариум находится на первом этаже торгового центра, около аквапарка.

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