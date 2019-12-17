Собаки терроризируют Тольятти: жертвой стала девочка из Италии, а водители спасают пешеходов

Ребенок из другого мира

За последние несколько дней из автомобильной столицы страны поступают тревожные новости. «Стая собак напала на ребенка», «бездомные псы покусали школьницу» — сообщения подобного рода появляются с завидной периодичностью.

Крайний случай был зафиксирован на улице Мурысева, 48 в Комсомольском районе. Вечером в пятницу 13 декабря там собаки атаковали двух десятилетних девочек.

В Тольятти собаки напали на школьницу .

— Из социальных сетей известно, что в Тольятти было уже два случая нападения бродячих собак на детей. Вчера вечером нападению животного подверглись мои дети. Нам повезло, девчонки отделались испугом и разорванным пакетом с покупками, — рассказывает житель Автограда Евгений Захаров.

Мужчина добавляет, что одна из пострадавших — гостья нашей страны. И для нее случившееся стало настоящим шоком.

— История могла бы показаться банальной и скучной , если бы не одно но! Дело в том, что моя дочь была вместе с проживающей у нас в семье девочкой из Италии. Мы являемся волонтерами AFS. Как могли, мы объяснили ребенку из «другого мира», что все это досадное недоразумение, — отметил Захаров.

Стаи по 10 собак

В ситуацию мужчины вмешался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он потребовал у руководства города разобраться в проблеме. По словам местных жителей, уже в субботу и пятницу по указанному адресу были замечены службы отлова.

Собаки нападают на детей в Шлюзовом в Тольятти.

Между тем с тольяттинскими собаками разбираются и следователи регионального СУ СК. Случилось это после того, как на улице Гидротехнической в микрорайоне Шлюзовой, собаки покусали маленьких девочку и мальчика. Второклассницу даже отвезли в травмпункт — ей прокусили плечо.

— Это произошло в нашем дворе 5 декабря. Стаи по 10 собак и больше бегают, страшно выходить на улицу, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местная жительница Анна. — Я слышала, что у нас в Шлюзовом было как минимум три нападения на детей, которые возвращались со школы. В субботу их пытались отлавливать, но поймать собак не получалось.

Водители спасают пешеходов

Тревожные сообщения поступают и с других улиц — в частности, Новопромышленной, Железнодорожной. Говорят о стае в районе Жигулевского моря.

Нападения постоянно попадают на видео. Так, в минувшие выходные спастись горожанину, которого атаковал пес, помог попутно ехавший водитель. Он отпугнул дворнягу своим авто.

Водитель спас жителя Тольятти от нападения собаки .

В администрации Тольятти заявляют, что ситуация находится на контроле. В случае обнаружения животных без владельцев на улицах людей просят обращаться в департамент городского хозяйства по телефону 54-37-62.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Напугали девочку из Италии: бродячие собаки снова напали на детей в Тольятти

Губернатор Дмитрий Азаров попросил администрацию города разобраться с проблемой (подробности)

Нападения продолжаются: появилось видео, как свора бездомных собак набросилась на ребенка в Тольятти

За последние несколько дней жертвами бродячих животных стали уже несколько взрослых и детей (подробности)