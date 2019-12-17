Пять часов допрашивали с детектором лжи: СК РФ не стал возбуждать уголовное дело против полицейских, задержавших детдомовца

В Самаре продолжают суд по нашумевшему делу выпускника детдома Игоря Шамина. Напомним, первоначально парню дали 2,5 года колонии за кражу шоколадок на сумму 1600 рублей, при этом суд учел имеющийся у молодого человека условный срок, однако не принял во внимание видеодоказательства. В начале декабря областной суд изменил приговор первой инстанции и заменил реальный срок на условный. Однако на свободу Игорь так и не вышел - с весны он находится в СИЗО, пока в Октябрьском районном суде рассматривается дело о похищении велосипеда и угоне старой "девятки". Один из ключевых аргументов обвинения - признательные показания Шамина и его товарища Дмитрия Кривошеева. Однако обвиняемые заявили, что подписали их после избиений, которым подверглись в отделе полиции.

«Они известнее, чем Филипп Киркоров»

История получила широкую огласку, и для расследования обвинений в Самару приехала специальная группа Следственного комитета РФ. Сегодня в Октябрьском районном суде стали известны результаты этой проверки. Комиссия СК РФ решила, что обвинения не имеют под собой оснований и отказала в возбуждении уголовного дела против сотрудников полиции.

- Нас увешали датчиками детектора лжи и допрашивали много раз, по пять часов под видеокамерами, - рассказал сотрудник уголовного розыска Василий Емельянов. – Экспертиза подтвердила, что мы говорим правду. Я отчетливо помню, что Шамина ни я, ни другие сотрудники в моем присутствии не били.

Сотрудники полиции рассказали свою версию событий. Поводом для расследования послужило заявление об угоне ВАЗ-21099.

- Прибыв на место, мы изъяли видеозапись, на которой видно, как два человека катают и увозят машину, - рассказал Василий Емельянов. - Обыскав территорию, мы обнаружили автомобиль в полутора километрах от этого места, в частном секторе в тупике, без номеров. Перед автомобилем была оставлена засада, но она ни к чему не привела. От коллег была получена информация, что недалеко двое похожих людей пытались похитить велосипед, оперативные данные вывели на людей, которые опознали Дмитрия Кривошеева по видеозаписи. Мы задержали Кривошеева, он дал показания, что вместе с ним был Шамин. На месте обнаружения автомобиля он показал, куда были спрятаны снятые госномера и оплетка руля. После этого мы поехали и задержали Шамина. Против Шамина силу при задержании не применяли, с Кривошеевым пришлось немного побороться и повалить на землю.

Василий Емельянов на суде утверждал, что при задержании видел на обоих молодых людях синяки и ссадины, но все они были уже старыми.

- Я не придал этому значения. Для меня такие повреждения, какие были на Шамине, носят естественный характер для людей, которые ведут такой образ жизни, - заявил Василий Емельянов. – Когда мы искали Шамина и Кривошеева, многие люди узнавали их по видеозаписи, говорили, что они живут в подвале. Они в том районе известнее, чем Филипп Киркоров.

Игорю Шамину есть о чем поговорить со своим адвокатомФото: Ольга НОВИКОВА

А отпечатки где?

Но у стороны защиты Шамина осталось немало вопросов. Так, адвокат Игоря Роман Зуев отметил, что несмотря на то, что угнанный автомобиль был найден, в деле отсутствуют отпечатки пальцев, которые могли бы однозначно ответить на вопрос, кто именно его угонял. Вместо этого обвинение опирается на видеозапись, на которой непросто отчетливо разглядеть лица.

А Игорь Шамин, несмотря на результаты расследования СК РФ, продолжает утверждать, что показания из него выбили силой. Он заявил, что из опрошенных судом четырех правоохранителей его били двое.

- Этот самый человек отвел меня за здание полиции, ударил в челюсть кулаком и сказал, что это только начало. От него пахло алкоголем, - утверждает обвиняемый. – После этого в кабинете мне наносили удары с ноги, в печень, в живот, топтались на спине и требовали признать вину в угоне нескольких машин. Мне страшно сейчас об этом говорить.

Отказ СК РФ в возбуждении уголовного дела против сотрудников полиции к делу пока не приобщили из-за нарушения процедуры предоставления документа. Кроме того, с ним еще не успела ознакомиться сторона защиты. Прокурор пообещала исправить ситуацию к следующему заседанию суда.

Интересно, что в качестве свидетеля в защиту Кривошеева выступил его сокамерник по СИЗО, которого уже отпустили на свободу. Он подтвердил, что из-за телесных повреждений Шамина и Кривошеева не хотели принимать в следственный изолятор, а также заявил, что за время, проведенное в заточении, ребята переосмыслили свою жизнь.

Поможет ли это склонить решение суда в их пользу – покажет время.