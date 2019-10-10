2019-10-10T22:14:02+03:00
Общество

Осужденному на 2,5 года за кражу шоколадок детдомовцу предъявили новые обвинения

А в это время созданная в поддержку Игоря Шамина петиция уже собрала почти 75 тысяч подписей
Ольга НОВИКОВА
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Дело Игоря Шамина вызвало широкий общественный резонансДело Игоря Шамина вызвало широкий общественный резонанс
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Как сообщили в прокуратуре Самарской области, завтра в Октябрьском районном суде начинается слушание нового дела в отношении 20-летнего выпускника детдома Игоря Шамина. Теперь его обвиняют еще и в угоне автомобиля и краже велосипеда.

Правда, защитники парня утверждают, что признательные показания у него вырвали под пытками.

Напомним, молодой человек, находясь на испытательном сроке из-за проблем с наркотиками, сунул под куртку в магазине упаковку шоколадок общей стоимостью 1600 рублей. И получил за это в Промышленном районном суде реальный срок - 2 года 7 месяцев исправительной колонии.

Самарцы создали петицию в защиту Игоря. За пару дней она набрала уже почти 75 тысяч подписей. - Как можно воспринимать кражу упаковки шоколадок как грабеж? Два года тюрьмы за шоколад на 1,6 тысячи рублей?! Это не преступление, за которое надо так cтрого наказывать! - пишет автор петиции.

Напомним, в защиту Игоря уже выступили два депутата Госдумы, московский рэпер Птаха и Маргарита Симоньян. А прокуратура Самары направила представление с просьбой смягчить наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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