Осужденному на 2,5 года за кражу шоколадок детдомовцу предъявили новые обвинения
Как сообщили в прокуратуре Самарской области, завтра в Октябрьском районном суде начинается слушание нового дела в отношении 20-летнего выпускника детдома Игоря Шамина. Теперь его обвиняют еще и в угоне автомобиля и краже велосипеда.
Правда, защитники парня утверждают, что признательные показания у него вырвали под пытками.
Напомним, молодой человек, находясь на испытательном сроке из-за проблем с наркотиками, сунул под куртку в магазине упаковку шоколадок общей стоимостью 1600 рублей. И получил за это в Промышленном районном суде реальный срок - 2 года 7 месяцев исправительной колонии.
Самарцы создали петицию в защиту Игоря. За пару дней она набрала уже почти 75 тысяч подписей. - Как можно воспринимать кражу упаковки шоколадок как грабеж? Два года тюрьмы за шоколад на 1,6 тысячи рублей?! Это не преступление, за которое надо так cтрого наказывать! - пишет автор петиции.
Напомним, в защиту Игоря уже выступили два депутата Госдумы, московский рэпер Птаха и Маргарита Симоньян. А прокуратура Самары направила представление с просьбой смягчить наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU