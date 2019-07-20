В Самаре заместителя начальника УФСИН региона заподозрили в получении взятки в полмиллиона

41-летний полковник внутренней службы, первый заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Денис Шматов стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки в крупном размере.

Как заявил в своем Twitter депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, Шматова задержали с поличным, когда он получил взятку размером 520 тыс. рублей. В комментариях под этим твитом, многие пользователи отмечают, что сумма взятки выглядит несуразно низкой.

Информацию о задержании высокопоставленного сотрудника службы исполнения наказания подтвердили и в самом ведомстве.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УФСИН России по Самарской области совместно с УФСБ России по Самарской области задержан сотрудник УФСИН при получении денежных средств в крупном размере, - говорится в сообщении пресс-службы.

Денис Шматов родился в 1978 году в Сызрани. Окончил Саратовский юридический институт МВД РФ. В уголовно-исполнительной системе служит с октября 1996 года. В феврале 2011 года назначен на должность начальника управления собственной безопасности ГУФСИН России по Самарской области, в 2014-м получил должность начальника отдела собственной безопасности ГУФСИН России по Самарской области. В 2016 году Шматов стал первым заместителем начальника УФСИН России по Самарской области.

Напомним, что волна задержаний крупных фигур из силовых ведомств прокатилась по Самаре в 2018 году. Например, за взятку в 100 тыс.рублей задержали одного из больших начальников Росгвардии Дмитрия Сазонова.

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