Виноват снюс? В Самаре скончался подросток с жевательным табаком в кармане

Не для всех 2020 год начался хорошо. Для одной из самарских семей он обернулся настоящей трагедией. Так, 3 января в квартире дома на улице Гагарина скончался 16-летний Иван Г.

- Сообщение о том, что его нашли мертвым, поступило в полицию в 17-10. На место тут же выехали сотрудники правоохранительных органов от МВД и Следственного комитета, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Иван среди своих знакомых характеризуется положительно. Он никогда не был замечен в каких-то сомнительных делах, не состоял на учете в полицейском подразделении по делам несовершеннолетних. Молодой человек учился в кулинарном техникуме, рассчитывал стать поваром. Что случилось с юношей - непонятно.

- Вряд ли произошло что-то связанное с криминалом. На теле погибшего не было обнаружено следов насилия, - поделились правоохранители.

Не исключено, что подросток отравился вредными веществами. В ходе осмотра места происшествия из кармана его брюк изъяли контейнер с жевательным "снюсом". Также рядом была обнаружена банка из-под энергетика. Все это, как и другие возможные вещественные доказательства, отправлено на экспертизу.

- Причина смерти пока неизвестна. Назначено судебно-медицинское исследование, которое поможет дать ответ на этот вопрос, - рассказали samara.kp.ru силовики.

Напомним, что недавно прокуратура региона предложила запретить реализацию снюса. За последнее время в больницы с отравлением от этого вещества попали около 10 подростков. Медики предупреждают, что подобные смеси - смертельно опасны.

В то же время журналисты "КП" узнали, что приобрести коробочку снюса можно без проблем. Достаточно лишь воспользоваться поисковиком в интернете.

Сейчас все обстоятельства смерти Ивана Г. выясняют следователи. По факту трагедии сотрудник СК проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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