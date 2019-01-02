"Меня подставили бандиты": учредителя похоронного бюро судят за подкуп полицейского

Фамилию «Милов» на сайте самарского ООО «Похоронный дом» не встретить, там вообще фамилий сотрудников нет. Однако менеджеры, как один, называют Сергея Милова одним из учредителей конторы.

На сайте ритуальщиков висит объявление-предупреждение: будьте внимательны, при обращении в «Скорую помощь» и полицию ваш адрес может стать доступным для похоронных мошенников, которые продадут свои услуги по завышенным ценам, так что, если вы никого не вызывали, откажитесь от услуг проходимцев и звоните в нормальную контору.

Это весьма иронично, учитывая, что учредителя «ООО Похоронный дом» Сергея Милова судят как раз за покупку у полицейского сведений об умерших.

- Это было в мае, Милов позвонил мне, сказал, что нужно оформить похоронный договор, а сам он подъехать не может, - вспоминал в суде менеджер ритуального агентства Алексей. – Когда я приехал, никто в общем-то не удивился, не спросил, откуда я, мое появление восприняли как данность. Подъехала родственница покойного, и мы обсудили, какие услуги им потребуются.

По версии следствия, сведения об умершем и адрес Милову предоставил сотрудник полиции. Всего задокументировано три факта, в двух случаях переговоры с родственниками прошли удачно, и менеджеры заключили с ними договоры. Стоимость каждого – в пределах 50 тысяч рублей.

Предупреждение в общем-то правильноеФото: Скриншот сайта

Далее с каждого договора менеджер отдал небольшой процент шефу, а он эти деньги передал «связному» из полиции.

- Они встретились возле жилого дома на ул.Ново-Вокзальной 28 мая, и Милов передал сотруднику дежурной части Рафикову 26 тысяч рублей, после чего был задержан на месте преступления, - огласили в декабре обвинительное заключение сотрудники прокуратуры Промышленного района Самары. –Действия подсудимого квалифицированы по статье «Дача взятки должностному лицу».

Подсудимый не отрицает: деньги давал, но сумма была другая, да и с квалификацией своих действий он не согласен.

- Меня подставили, - заявил Сергей Милов корреспонденту «КП-Самара» после судебного заседания. – Раньше мы платили за «крышу» одному бандиту, но реальной помощи от него не было, и я позаботился о том, чтобы эта договоренность была расторгнута. Естественно, этот человек таким поворотом дел остался недоволен. Он давно дружит с сотрудником подразделения собственной безопасности областного МВД, я уверен, что они надавили на Рафикова и заставили действовать по их указке.

Милов заверяет сотрудничество с человеком в погонах его фирме было невыгодно, ведь, если с договора стоимостью в 40-45 тысяч рублей, каждый раз отдавать «информатору» по 12-13 тысяч, то контора будет работать в итоге не в плюс, а в ноль. Так бизнес не делается.

Чья версия покажется суду более обоснованной, пока не ясно. В Промышленном районном суде продолжают допрос свидетелей, которые так или иначе имели отношение к этому делу.

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