К смерти нужно готовиться? Гроб у правительства в Самаре обсудили на федеральном канале

Конфликты на ритуальном рынке Самары после истории с гробом у здания правительства Самарской области обсудили в "Прямом эфире" с Андреем Малаховым. О том, как тяжело далось ей решение приехать на площадь Славы, рассказала Анна Плотникова - та самая женщина, которая привезла покойника к Белому дому.

- А что мне было делать? Представьте, я вечером в другом городе, у меня дома ребенок один ждет, уже вечер, я спрашивала на кладбище - куда мне деваться. Мне сказали - да куда хочешь иди, хоть к Белому дому. Вот я и пошла, - рассказала женщина.

Анна поведала, что с Валерием прожила меньше года. У них родилась дочь Павла - с ребенком папа продолжал иногда общаться. Потом Валерий пропал- и как гром с ясного неба на Анну обрушилась новость о его смерти.

- Я не знала, что делать, думала, что есть какие-то другие родственники, но не было никого. И я поняла, что мне придется хоронить. Я узнавала по поводу похорон за счет бюджета, но мне объяснили, что Валерия похоронят в мешке. Я не хотела так, я подумала, что скажу дочери? - жаловалась Анна.

Алексей Воробьев рассказал о своем взгляде на проблему

Напомним, что вся история якобы закрутилась из-за денег: сначала у Анны попросили 50 тыс рублей. Она нашла бизнесмена Алексея Воробьева, который согласился помочь бедной женщине за 8 тыс. рублей. Но почему-то отправился на одно из самых "престижных" кладбищ Самары - "Рубежное". Здесь показания расходятся. Сам Воробьев и помогавший ему депутат Туймасов утверждают, что на них оказывали давление, не выдали вовремя заключение, отказали в выделении места. А затем мешали попасть на кладбище и копать могилу. Руководитель департамента потребрынка города Александр Андриянов, который тоже отправился в федеральный эфир, выдает другую информацию: мол и разрешение выдали за 40 минут, и на кладбище пускали. А вот сами бизнесмены копали долго и вообще больше снимали на телефон. В итоге Валерия Малеева похоронили на кладбище в Мирном - это на половине пути от Самары в Тольятти. А гости программы отметили, что по их мнению, женщине никто непомогал - ей почему-то сразу не предложили самый простой вариант.

Эксперты Андрея Малахова сделали вывод, что Анна Потникова и ее гражданский муж стали заложниками передела ритуального рынка в Самаре. Однако самарский журналист Виталий Папилкин заметил, что сам конфликт - возможно и провокация, но благодаря ему удалось привлечь внимание к реально серьезной проблеме.

На рынке ритуальных услуг проблема - не только цена. Ритуальщики стремятся попасть в дома к родственникам покойного раньше полиции и скорой. Они покупают у медиков и правоохранителей информацию, давят на людей, огорошенных смертью близкого человека. Борьба идет за хорошие деньги: накрутка на ритуальные услуги составляет больше 300%. Журналист "КП-Самара" год назад сам поработал в ритуальном агентстве и выяснил, сколько готовы заплатить ритуальщики прикормленным врачам и полиции.

- Мне кажется, что вывод напрашивается такой - думайте о смерти заранее, не оставляйте и не взваливайте все это на своих родственников, - резюмировал Андрей Малахов.

А как вы думаете, история с гробом - провокация или

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