Детдомовца, которого судили за шоколадки да велосипед, освободили в здании суда

История судов над выпускником детского дома Игоря Шамина, приговоренного к реальному сроку за кражу шоколадок на 1600 рублей с учётом прошлого условного наказания, наконец завершена. Сегодня Октябрьский районный суд вынес приговор по второму обвинению против Игоря и его товарища Дмитрия Кривошеева. Их отпустят на свободу.

Молодые люди содержались в СИЗО с весны этого года по обвинению в попытке кражи велосипеда и угона авто. Они уверяли, что признательные показания в полиции у них получили побоями, но проверка Следственного комитета РФ не нашла оснований для возбуждения уголовного дела против полицейских.

Для того, чтобы рассмотреть все нюансы дела о "похищении века", потребовалось почти три месяца. В итоге суд решил, что молодые люди виновны в угоне авто, а Игорь ещё и в попытке украсть велосипед, но уже достаточно времени провели в заточении.

- Два года условно и 300 часов обязательных работ. Освободить в зале суда, - зачитала приговор Игорю судья.

Защитники парня с решением не согласились.

- Мы продолжаем считать, что Игорь не виновен, и будем подавать апелляцию, - прокомментировал общественный защитник Шамина Антон Рубин.

Впрочем, Новый год выпускник детдома теперь в любом случае проведет дома, с бабушкой.

- Сейчас ждём, пока напечатают приговор, и заберём Игоря, - рассказал Антон Рубин. - В первую очередь привезу его по городу, сделаю экскурсию, а то он уже забыл, как это - быть на свободе. Ну и конечно, будем его привлекать к работе "Домика детства", это теперь и наша ответственность.

Напомним, история о выпускнике самарского детдома Игоре Шамине, укравшем в магазине упаковку шоколадок на 1600 рублей и угодившем за это за решетку на 2,5 года, не на шутку взбудоражила российскую общественность и получила широкий резонанс. За парня вступились сразу два депутата Госдумы – Александр Хинштейн и Сергей Шаргунов, о нем написала в своем блоге главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, а известный столичный рэпер Птаха (Давид Нуриев) так проникся историей Игоря, что подключил к ее решению своего адвоката.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пацаны просто дурачились? У укравшего шоколадки детдомовца возникли новые проблемы с законом

В Октябрьском районном суде начали рассматривать новое дело против Игоря Шамина (подробности)

Вот он, настоящий монстр: в Самаре выпускника детдома отправят в колонию на два года за украденные шоколадки

Сумма ущерба составила всего 1600 рублей, но степень вины парня определяли на протяжении нескольких заседаний (подробности),

"Он опасен для окружающих?": суд оставил под стражей детдомовца, осужденного за кражу шоколадок

Адвокат Игоря Шамина подал ходатайство об изменении меры пресечения на время судебных разбирательств, однако судья его отклонила. Между тем стали известны новые обстоятельства громкого дела - выяснилось, что здесь далеко (подробности)