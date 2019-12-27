2019-12-27T12:24:50+03:00
Общество

Детдомовца, которого судили за шоколадки да велосипед, освободили в здании суда

Игорю Шамину дали два года условно и 300 часов обязательных работ
Ольга НОВИКОВА
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Дело Игоря Шамина вызвало широкий резонансДело Игоря Шамина вызвало широкий резонансФото: Соцсети
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История судов над выпускником детского дома Игоря Шамина, приговоренного к реальному сроку за кражу шоколадок на 1600 рублей с учётом прошлого условного наказания, наконец завершена. Сегодня Октябрьский районный суд вынес приговор по второму обвинению против Игоря и его товарища Дмитрия Кривошеева. Их отпустят на свободу.

Молодые люди содержались в СИЗО с весны этого года по обвинению в попытке кражи велосипеда и угона авто. Они уверяли, что признательные показания в полиции у них получили побоями, но проверка Следственного комитета РФ не нашла оснований для возбуждения уголовного дела против полицейских.

Для того, чтобы рассмотреть все нюансы дела о "похищении века", потребовалось почти три месяца. В итоге суд решил, что молодые люди виновны в угоне авто, а Игорь ещё и в попытке украсть велосипед, но уже достаточно времени провели в заточении.

- Два года условно и 300 часов обязательных работ. Освободить в зале суда, - зачитала приговор Игорю судья.

Защитники парня с решением не согласились.

- Мы продолжаем считать, что Игорь не виновен, и будем подавать апелляцию, - прокомментировал общественный защитник Шамина Антон Рубин.

Впрочем, Новый год выпускник детдома теперь в любом случае проведет дома, с бабушкой.

- Сейчас ждём, пока напечатают приговор, и заберём Игоря, - рассказал Антон Рубин. - В первую очередь привезу его по городу, сделаю экскурсию, а то он уже забыл, как это - быть на свободе. Ну и конечно, будем его привлекать к работе "Домика детства", это теперь и наша ответственность.

Напомним, история о выпускнике самарского детдома Игоре Шамине, укравшем в магазине упаковку шоколадок на 1600 рублей и угодившем за это за решетку на 2,5 года, не на шутку взбудоражила российскую общественность и получила широкий резонанс. За парня вступились сразу два депутата Госдумы – Александр Хинштейн и Сергей Шаргунов, о нем написала в своем блоге главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, а известный столичный рэпер Птаха (Давид Нуриев) так проникся историей Игоря, что подключил к ее решению своего адвоката.

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Сумма ущерба составила всего 1600 рублей, но степень вины парня определяли на протяжении нескольких заседаний (подробности),

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Адвокат Игоря Шамина подал ходатайство об изменении меры пресечения на время судебных разбирательств, однако судья его отклонила. Между тем стали известны новые обстоятельства громкого дела - выяснилось, что здесь далеко (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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