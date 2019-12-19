Главный тренер «Крыльев Советов» Божович заявил, что Рыжикову надо найти замену

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-19T09:11:32+03:00

Рыжиков перешел в «Крылья» в августе 2018 года. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что клуб намерен искать замену основному вратарю команды Сергею Рыжикову, а также озвучил позиции, которые необходимо усилить в зимнюю паузу РПЛ.

- На совете директоров наверняка будем обсуждать трансферную политику. Плюс, думаю, меня будут спрашивать, как нам двигаться дальше. В конце года у нас было много травм и дисквалификаций. Но костяк команды уже сформирован. Много усилений «Крыльям» не нужно: нужны три качественных игрока, которые смогут поднять уровень нашей игры. Это вратарь, левый защитник и атакующий полузащитник – десятка, - приводит слова Божовича sport24.ru.

По словам наставника «КС», замена Рыжикова связана с его возрастом. Вратарю сейчас 39 лет, его контракт заканчивается летом.

- Рыжиков уже возрастной игрок, надо искать ему замену. У нас есть молодой Овсянников, но турнирная ситуация не такая, чтобы давать ему шанс, - отметил Миодраг Божович.

По словам агента Сергея Рыжикова Алексея Сафонова, вратарь пока не намерен заканчивать карьеру.

- У Сергея летом заканчивается контракт. Посмотрим, что будет дальше, - цитирует Сафонова тот же sport24.ru. - Конкуренция на вратарской позиции всегда была, есть и будет. Играть будет тот, кто лучше будет готов. Что касается диалога с клубом о продлении соглашения, зачем нам суетиться? Предложения у Сергея есть, карьеру заканчивать он не собирается.

Напомним, Рыжиков перешел в «Крылья» в августе 2018 года. До этого он выступал за белгородский клуб «Салют-Энергия», раменский «Сатурн», «Анжи», «Локомотив», «Томь» и «Рубин».

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ИСТОЧНИК KP.RU