Бездомные собаки держат в ужасе Тольятти, следователи разберутся, что происходит

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-10T15:07:08+03:00

Горожане жалуются, что псы уже несколько раз нападали на детей и взрослых

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Стаей бездомных собак, которая уже несколько дней держит в страхе жителей микрорайона Шлюзовой в Тольятти, заинтересовались следователи. Недавно в соцсетях начали появлятся сообщения о том, что бродячие животные стали нападать на детей и взрослых. Сначала псы набросились на группу школьников, прокусив одной из девочек плечо, потом на мужчину и девушку с коляской, а на днях в сети появилось видео, как они покусали во дворе на улице Гидротехнической ребенка.

- В СМИ появилась информация о том,что на одной из улиц Тольятти стая собак напала на школьников. По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти начата доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Сейчас правоохранители устанавливают личности детей, которые пострадали от бездомных животных, и выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU