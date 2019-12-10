2019-12-10T15:07:08+03:00
Происшествия

Бездомные собаки держат в ужасе Тольятти, следователи разберутся, что происходит

Горожане жалуются, что псы уже несколько раз нападали на детей и взрослых
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тольяттинцы уже вторую неделю просят чиновников решить вопрос с отловом бездомных собакТольяттинцы уже вторую неделю просят чиновников решить вопрос с отловом бездомных собакФото: СОЦСЕТИ
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Стаей бездомных собак, которая уже несколько дней держит в страхе жителей микрорайона Шлюзовой в Тольятти, заинтересовались следователи. Недавно в соцсетях начали появлятся сообщения о том, что бродячие животные стали нападать на детей и взрослых. Сначала псы набросились на группу школьников, прокусив одной из девочек плечо, потом на мужчину и девушку с коляской, а на днях в сети появилось видео, как они покусали во дворе на улице Гидротехнической ребенка.

- В СМИ появилась информация о том,что на одной из улиц Тольятти стая собак напала на школьников. По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти начата доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Сейчас правоохранители устанавливают личности детей, которые пострадали от бездомных животных, и выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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За последние несколько дней жертвами бродячих животных стали уже несколько взрослых и детей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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