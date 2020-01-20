"У идеальной мамы дети не плачут": почему самарчанки не спешат рожать даже за большие выплаты

Президент анонсировал очередные льготы и выплаты для семей с детьми – теперь женщинам готовы платить по 400 с лишним тысяч уже за первого малыша, а малоимущим родителям дошкольников приплачивать по половине прожиточного минимума. Сыграть на алчности потенциальных отцов и матерей властям пришлось не от хорошей жизни – несмотря на все призывы рожать и убеждения со стороны чиновников, что именно в материнстве основное предназначение женщины, самарчанки в роддома не спешат. В Самарской области финансовому «прянику» уже предшествовал кнут - попытка минздрава запретить аборты в частных клиниках и отправить всех беременных, не желающих появления ребенка, на уговоры к психологу. Но все усилия дают мизерный эффект. Рожать не хотят. И выплаты за появление первенца всерьез ситуацию вряд ли изменят. Потому что дело не в деньгах. Точнее – не только в деньгах.

Полистайте соцсети. Посмотрите модные журналы. Посмотрите телевизор, наконец. Что вы там увидите? Какой образ навязывает молодежи экранное зазеркалье? Это мир успешных, красивых, ухоженных людей. Со всех сторон бесконечные коучи и гуру кричат – реализуй себя, расти, совершенствуйся, постигай дзен. Фитнес-тренеры и консультанты по здоровому питанию наперебой дают советы, как стать обладателем идеального тела. Молодые миллионеры на каждом углу собирают бесплатные вебинары по генерированию денег из воздуха. Блогеры-путешественники манят рассказами о дальних странах. Бьюти-гуру готовы открыть всем страждущим секреты соблазнения и красоты. Где, скажите, в этой идеальной картине мира место для грязных пеленок и бесконечного плача, кругов под глазами от хронического недосыпания, нервных срывов и детских памперсов? Для современной женщины рождение ребенка – это как прыжок в пропасть, часто - потеря существующего социального статуса и привычного места в мире, смена приоритетов и целей, нередко – полная изоляция от прежнего круга общения. И при этом соцсети пестрят «историями успеха» инстамам, которые успевают и детей растить, и бизнесом заниматься, и к косметологу через день бегать. С реальностью эта красивая картинка, увы, имеет мало общего, все неприглядные трудности остаются за кадром. Но "идеальный мир" манит и вводит в заблуждение.

Женщина должна многое, а вот к мужчинам общество обычно лояльнееФото: Валерий ШАХОВ

К женщине с новорожденным ребенком социум предъявляет неимоверное количество требований. С одной стороны – вся вот эта успешность, самореализация и карьерный рост. Не погрязнуть в пеленках, следить за собой, хорошо выглядеть, развиваться, а то и поговорить не о чем будет и т.п. и т.д. С другой – быть хорошей матерью, давать ребенку максимум времени и внимания. Правильно кормить, правильно гулять, развивать, закалять, беречь, баловать, не баловать. Про такие мелочи как вести хозяйство, держать дом в чистоте, вкусно готовить и уделять внимание мужу, вообще можно не упоминать – это само собой разумеется. А если по какому-то пункту ты, не дай бог, не дотягиваешь, не успеваешь, не догоняешь, то сразу обрушивается вся тяжесть общественного порицания и давит к земле чувство вины. Многие женщины честно признаются себе – совместить эти две картинки успешной современной женщины и хорошей современной матери нет никакой возможности. А значит, с беременностью лучше не спешить, подождать до мифических «лучших времен».

Тем более что растить ребенка матери все чаще приходится в одиночку. Современное российское общество лояльно относится к мужчинам, оставляющим жен с детьми, чтобы начать новую жизнь. Такое поведение сегодня вполне социально приемлемо, в отличие от тех же советских времен – такие случаи, конечно, были, но худо-бедно обществом порицались. Так что женщина понимает, что родив ребенка ей сразу же придется предпринять все усилия, чтобы максимально быстро привести себя в «товарный вид», иначе мужик может и свалить к более привлекательной сопернице.

Материнский капитал этих проблем не решит. Потому что причина, как всегда - в головах. И чтобы поднять демографию, нужно что-то более фундаментальное, нежели единовременно выплаченная сумма, пусть и с пятью нулями, на банковском счету.

А что об этом думаете вы? Обсудим в комментариях

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