«Все промокло и пахнет гарью»: стало известно, когда заработает ТЦ «Кан Плаза» после пожара в «Золотой пагоде»

«Плитка полопалась, а стены целы»

Торговый центр «Кан Плаза», пострадавший при пожаре в ресторане «Золотая пагода» в Самаре, планирует восстановить работу в течение ближайших двух дней. Об этом журналисту «Комсомольской правды - Самара» заявила управляющий торговым центром Светлана Михайловна.

- Само здание торгового центра от пожара практически не пострадало. Снаружи плитка полопалась, а стены цены, - прокомментировала она. – Во время ЧП сработали наши внутренние системы пожаротушения, все залили водой. Но инженерная инфраструктура не пострадала, сейчас в здании уже подключен свет, сегодня планируем подавать отопление. Работы очень много!

Напомним, пожар в здании ресторана «Золотая пагода» начался вечером в субботу, 18 января. По информации в ГУ МЧС по Самарской области, сигнал о ЧП поступил в 17.18. Через несколько минут пожарные прибыли на место. Но как оказалось, пожарных вызвали поздно – к моменту их прибытия огонь уже бушевал на площади более 500 квадратных метров – по деревянной кровле и перекрытиям он моментально распространился на соседнее офисное здание с медцентром. Для борьбы с огненной стихией потребовались усилия более сотн6и человек и три десятка единиц техники. Возгорание полностью ликвидировали только через пять часов, к 22.41.

Пожар распространился молниеносно

С самого начала пожара на месте присутствовали собственники ресторана и торгового центра, Александр Кан с женой.

- Сердце обливалось кровью, горело мое строение. Было жалко. Но пожарные работали хорошо, делали все что можно. Многое решалось в оперативном порядке, проверяли вместе с ними арендаторов в офисе, информацию о возможности нахождения людей сразу проверяли, - прокомментировал Александр Кан. - Горело много и быстро, и мы считаем при такой ситуации пожарные сделал все возможное. Слава богу, что нет жертв, сгорели только верхние этажи и крыша, и спасли торговый центр.

«Воды по колено»

Арендаторы «Кан Плазы» пока затрудняются с точной оценкой понесенных из-за ЧП убытков.

- Точная сумма ущерба пока устанавливается, - пояснили в компании «У Палыча» (в ТЦ работал фирменный отдел компании). – Наш отдел цел, он не сгорел, но там запах гари и по колено воды. Некоторое время назад мы уже переживали подобное с отделом в «Аквариуме», тогда в помещении долго держался запах гари. Товар, конечно, пропал. Сейчас ждем, пока нас пустят в ТЦ, чтобы понять, работает ли торговое оборудование и холодильники.

Серьезный ущерб понес и магазин «Планета одежда обувь», занимавший два этажа торгового центра. Управляющий сообщил «КП-Самара», что точные суммы ущерба непонятны, но речь идет о сотнях тысяч рублей – одежда пропахла дымом и основательно вымокла.

Ресторан "Золотая пагода" сильно пострадалФото: Ольга НОВИКОВА

«Деньги вернем»

Удивительно, но администрация бассейна в сгоревшем «Чосон-центре» обещает восстановить его работу уже к 1 февраля.

- Уважаемые клиенты, при пожаре третьего этажа здания бизнес центра, помещение спа-центра и бассейна пострадали меньше всего! – написали представители бассейна в соцсетях. - Занятия в бассейне планируем возобновить 1 февраля 2020г. За несостоявшиеся тренировки будут возвращены денежные средства в полном объеме.

Собственники сгоревшего ресторана «Золотая пагода» тоже уже пообещали вернуть предоплату за заказанные заранее банкеты.

- Уважаемые и наши дорогие гости! Сообщаем, в результате вчерашнего происшествия никто не пострадал! На данный момент мы восстанавливаем все данные по банкетам, ведём усиленную работу и в ближайшее время мы с Вами обязательно свяжемся и вернём денежные средства! Просим Вас отнестись с пониманием, - написали собственники ресторана в соцсетях.

Как ранее сообщил журналисту «Комсомольской правды - Самара» один из владельцев ресторана «Золотая пагода», ресторан возможно также восстановят и он продолжит работать. Правда, когда это будет сделано, пока непонятно.

Официальные причины пожара в ресторане «Золотая пагода» пока в МЧС не называют. По данным КП-Самара, скорее всего возгорание произошло на кухне, после замыкания электропроводки. Последняя пожарная проверка здания была в 2016 году.

За последние несколько месяцев от пожаров уже страдали торговцы и рестораторы региона. Так, 30 ноября в Чапаевске горел торговый центр «Клеопатра», а в декабре – ресторан «Три оленя» на Московском шоссе в Самаре. «Комсомолка» отправила запросы в надзорные ведомства по усилению мер за контролем пожарной безопасности общественных зданий. Мы будем следить за развитием событий.

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