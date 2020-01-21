2020-01-21T16:19:45+03:00
Общество

«Раньше у меня был папа, а теперь нет»: в Самаре начали судить экс-главу СОФЖИ, который уже больше года провел под стражей

Реналь Мязитов не единожды просил отпустить его домой, обещая не скрываться, но суд оставлял меру пресечения прежней. Дома мужчину ждут жена и двое детей
Александра БУДАЕВА
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Бывший глава Самарского областного фонда жилья и ипотеки провел в СИЗО уже больше годаБывший глава Самарского областного фонда жилья и ипотеки провел в СИЗО уже больше годаФото: Александра БУДАЕВА
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Хотел 59 миллионов?

Реналю Мязитову 41 год, еще недавно у него была блестящая карьера, красавица-жена, двое детей. Теперь он сидит в СИЗО, а сегодня оказался на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в тот момент, когда он руководил Самарским областным фондом жилья и ипотеки (СОФЖИ), Мязитов вступил в преступный сговор с одним из подрядчиков для того, чтобы украсть 59 млн рублей из регионального бюджета. Предполагаемый сообщник бывшего чиновника – бизнесмен Евгений Вагнер возглавляет фирму ООО «СК «Евроальянс», отец трех детей из Подстепок также находится под арестом.

Компания «Евроальянс» известна тем, что по заказу СОФЖИ в 2015 году построила в Тольятти два трехэтажных дома для детей-сирот.

По версии следствия, вскоре после этого Мязитов и Вагнер сговорились «распилить» деньги, выделенные на снос военного городка в Самаре: по факту его ликвидировали еще в 2015 году, а позже с минстроя директор СОФЖИ якобы «выбил» дополнительные субсидии на оплату уже выполненных работ. В итоге бюджет понес ущерб на 59 млн рублей.

- Не понимаю, причем тут я: в обвинительном заключении говорится, что мы действовали с Мязитовым в сговоре, но в чем конкретно заключалась моя роль – нет ни слова, - заявил в суде Евгений Вагнер.

Евгений Вагнер (на фото справа) не понимает, в чем его вина Фото: Александра БУДАЕВА

Евгений Вагнер (на фото справа) не понимает, в чем его винаФото: Александра БУДАЕВА

Его подставляют!

Реналь Мязитов своей вины также не признает. Ему, кроме мошенничества, вменяют также еще два эпизода злоупотребления должностными полномочиями: мол, от лица СОФЖИ он заключил экономически невыгодные сделки, в результате которых из-за продажи 15 нежилых помещений в Самаре бюджет потерял 57,9 млн рублей, а после этого – еще и земельный участок в Тольятти стоимостью 361 млн рублей.

Мязитов еще на стадии следствия говорил: все сделки были согласованы с вышестоящим начальством, проверены всеми уполномоченными службами, а потому его подпись под документами была простой формальностью.

- Я считаю, что это недоразумение, ведь в документах были подписи Меркушкина, Гришина и еще многих высокопоставленных лиц, они все были согласны, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» супруга бывшего главы СОФЖИ Наталья Мязитова. – Мой муж – один их тех немногих людей, которые работали ради других. Ему вменяют хищение миллионов рублей, но где эти деньги? Вы посмотрите, как мы живем: обычная машина, ипотека, двое детей, где же эти деньги?

По словам женщины, младшая дочка уже забыла, как выглядит папа – в последний раз она видела его, когда ей было 2 года. Недавно девочка отпраздновала четвертый день рождения.

- Она видит его фотографии и говорит: «Раньше у меня был папа, теперь у меня папы нет», - рассказывает Наталья Мязитова. – Детям я сказала, что отец в командировке. Надеюсь, суд во всем разберется и он, наконец, вернется к нам домой.

Если суд признает Мязитова виновным по всем статьям, он может получить до 10 лет.

Реналь Мязитов не признал вину на первом судебном заседании.Александра БУДАЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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