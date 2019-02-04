2019-02-04T18:16:57+03:00
Происшествия

К дочерям не пустили: экс-директор СОФЖИ Реналь Мязитов остается под стражей до 16 февраля

Суд не внял просьбам экс-управленца и его адвоката.
Евгения ВАСИНА
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Мужчина останется в СИЗОМужчина останется в СИЗОФото: "КП" Архив
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В понедельник, 4 февраля, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда о продлении ареста экс-директору СОФЖИ Реналю Мязитову. Напомним, мужчину обвинили в многомиллионных махинациях. Дело разделено на три части, общий ущерб оценили в 339 млн рублей. Бывшего управленцы подозревают в покупке по завышенной стоимости участка бывшего завода клапанов, в оплате сноса военного города и выводе 62 га земли в Тольятти.

Адвокат обвиняемого Ольга Белова просила Самарский областной суд отменить решение Октябрьского районного суда и вместо СИЗО отправить ее подзащитного под домашний арест.

Сейчас Реналя Мязитова держат в СИЗО, поскольку правоохранители считают, что он будет препятствовать расследованию, мужчина отказывается от дачи показаний и не признает своей вины.

Сам же арестованный уверяет, что много лет строил жилье для малоимущих и сирот и жил, как законопослушный человек. Мужчина заявил, что понимает, какая нелегкая борьба ему предстоит, чтобы вернуть себе доброе имя, и потому просил суд дать возможность хотя бы какое-то время провести с дочерьми.

Суд в очередной раз не внял просьбе бывшего управленца и его адвоката и оставил Мязитова под арестом. Однако по решению федерального судьи Натальи Назинкиной срок продленного ареста немного сократился: с 23 февраля до 16 февраля.

- Уголовное дело, возбужденное в отношении Мязитова, вызвало общественный резонанс, что закономерно. Речь идёт о потраченных денежных средствах бюджета. Но, боюсь, в этом деле все не так просто, как кажется на первый взгляд. Что же касается избранной в отношении него меры пресечения, здесь все закономерно - мера избирается адекватно тяжести предьявленного обвинения. Остаётся только ждать развития событий и некой ясности, - прокомментировала ситуацию юрист Екатерина Анисимова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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