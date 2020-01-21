«Может сбежать или повлиять на свидетелей»: суд отправил подозреваемого в убийстве бизнесмена в Самаре в СИЗО

В Самаре избрали меру пресечения подозреваемому в громком убийстве в жилом массиве Березовая аллея в поселке Мехзавод. Перед судом предстал 30-летний Владимир Голубков. Мужчину обвиняют в том, что он застрелил из охотничьего карабина «Сайга» местного бизнесмена Владимира Слепухина.

Следующие два месяца - до 19 марта - Голубков проведет в СИЗО. Так решил судья в Красноглинском районном суде. Заключение под стражу – именно то, чего требовала сторона обвинения. Следователи уповали на то, что Голубков может быть опасен. Основные доводы: убийство было, по словам представителя обвинения, жестоким, а подозреваемый может, будучи под домашним арестом, сбежать, совершить еще преступление или повлиять на свидетелей, которых он знает. Кроме того, у подозреваемого есть погашенная судимость – по 115 статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Защита же просила отправить Голубкова под домашний арест. По словам адвоката, это тоже сурово, хоть и не так, как СИЗО. Кроме того, защита подозреваемого обвинила следствие в дискриминации. Все из-за того, что следователи представили доказательства того, что Голубков может повлиять на свидетелей или совершить преступление, суду, но не представили их адвокатам.

Свое лицо Владимир Голубков прячет от камер.Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Однако суд согласился с обвинением и отправил Владимира Голубкова в СИЗО.

Подозреваемый официально не работает, женат, у него есть ребенок. В последнее время был охранником у бизнес-леди. Именно ее бывшего мужа, считает следствие, Владимир Голубков и застрелил. Все произошло 19 января. Как сообщало СУ СК РФ по региону, Владимир Слепухин приехал навестить своего ребенка, в этот момент подозреваемый выстрелил в него несколько раз. Случилось это среди бела дня – в районе 14:10. Тело нашли в 16:15, а задержали Голубкова в 19:30.

Дом, около которого все это произошло.Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

При этом друзья подозреваемого уверяют – Голубков защищался. Якобы Слепухин давно требовал денег у своей бывшей жены и в тот день нагрянул к ней домой с приятелями.

- Они приехали на нескольких машинах, человек семь было. Очевидцы говорят, что трое - какие-то правоохранители, судя по одежде. Володя позвонил, сказал: «приехали, стреляют, лезут через забор, помогите», - рассказал корреспонденту «КП-Самара» знакомый Голубкова Сергей Иванов (имя изменено). - В итоге они проникли на территорию дома, Володя выскочил, его ударили палкой или битой. Он схватил ружье, опасаясь за свою жизнь. А дальше получилось то, что получилось. Одна машина уехала сразу.

Подозреваемый работал охранником у бизнес-леди в ее доме в Березовой аллее в Красноглинском районе.Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело. Как все было на самом деле, еще предстоит узнать.

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