В Самаре подозреваемого в расстреле мужчины из «Сайги» на 2 месяца отправили под арест

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:54:03+03:00

Мужчина не признает своей вины в убийстве самарца, который приехал навестить дочь

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Во вторник, 21 января, в Красноглинском районном суде Самары прошло заседание по избранию меры пресечения 39-летнему Владимиру Голубкову. Напомним, его подозревают в убийстве 36-летнего Владимира Слепухина. Мужчину расстреляли из карабина «Сайга-410» днем 19 января возле дома в Березовой аллее.

- Суд назначил Владимиру Голубкову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 19 марта, - сообщил корреспондент «Комсомольской правды — Самары» из зала суда.

По версии следствия, погибший в день трагедии приехал к бывшей жене навестить своего ребенка. Видимо, между мужчинами произошел конфликт, который закончился стрельбой. Знакомые подозреваемого рассказали, что в последнее время он работал охранником у женщины. Якобы она наняла его, чтобы оградиться от нападок бывшего мужа. Последний не раз приезжал домой к экс-возлюбленной, требовал деньги и пытался сломать ворота. Что именно произошло в тот злополучный день, предстоит выяснить следователям. Отметим, что Владимир Голубков свою вину не признает.

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ИСТОЧНИК KP.RU