«Ко мне ворвались трое мужчин»: бывшая проститутка написала заявление на сутенера и попала в страшную ситуацию

На звонок ответил не Виталик

27-летняя Анастасия Петрова (личные данные изменены), несколько лет назад оказывавшая интим-услуги за деньги, в последние месяцы переживает непростые времена. Она завязала с карьерой путаны, но недавно была вынуждена вспомнить прошлое — экс-руководитель Виталик потребовал от нее возвращения на работу, «Комсомолка» писала подробности этого случая.

Петрова пошла в полицию, силовики рассмотрели заявление местной жительницы и ничем не смогли ее обрадовать. Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в возбуждении уголовного дела Петровой отказали. Она просила привлечь своего бывшего сутенера к ответственности за вовлечение в занятие проституцией, но правоохранители не нашли в его действиях признаков преступления.

Как указано в постановлении, «в ходе проверки осуществлялся на телефонный звонок, представленный Петровой, с целью вызова Виталия. На звонок ответил мужчина, который представился Сергеем, он пояснил, что данный номер в его пользовании находится давно, никакого Виталия он не знает. Анастасию тоже. Владелец номера был проверен по базе данных».

Параллель с другой проституткой

О том, что ей отказали, бывшая жрица любви узнала совершенно случайно. По ее словам, изначально силовики уверяли — дело заведут, а Виталия накажут.

— Ей и ее адвокату в лицо говорили, что дело возбуждено. Участковый уверяет, что ей отправляли уведомление об этом, — объясняет «Комсомолке» юрист форума секс-работница Марина Авраменко. — Все это напоминает ситуацию с Мариной из Геленджика, которую изнасиловал житель Тольятти. Там ей больше двух месяцев вообще не говорили, что происходит с проверкой заявления. В итоге это привело к потере доказательств.

Полицейские объяснили, почему отказали АнастасииФото: Предоставлено "Комсомолке"

Анастасии предоставили документы лишь после беготни по кабинетам. Внезапно выяснилось, что они попали на проверку в прокуратуру. Лишь только там заявительница увидела, почему ей сказали «нет».

— Я и сама очень часто звонила, и приезжала в полицию, и узнавала, как дела. Могли и бы сказать, что в возбуждении дела отказано, а не вводить меня в заблуждение, — негодует

Петрова вместе с юристами собиралась обжаловать такое решение. По их мнению, в городе много лет действует преступная группировка по вовлечению женщин в торговлю собой и этим никто не хочет заниматься. И то, что про Анастасию «просто забыли» — очередное тому подтверждение.

Курили и забрали телефон

Дальше история история стала развиваться совершенно неожиданным образом. В начале января к Петровой наведались незнакомцы. Трое мужчин ворвались к ней в квартиру и стали сыпать угрозами:

— «Ты работаешь на нас, на Виталика плевать, на ментов плевать! Будешь нам платить, через месяц денег не будет — сделаем тебе плохо!» Отобрали телефон, чтобы не снимала ничего лишнего, курили, угрожали, хотели поставить на счетчик.

Пострадавшая была шокирована, но вскоре поняла, что незваные гости, несмотря на свои слова, все-таки имеют отношение к Виталию. В двоих она узнала его охранников. Даже нашла фотографии:

— Видимо, они как-то узнали, что в полиции мне отказали, и пришли. Хотели, наверное, чтобы я успокоилась.

Но девушка не испугалась и в очередной раз отправилась в ОВД. В этот раз она написала заявление по поводу вымогательства денежных средств . Процессуального решения пока не принято — Анастасия ждет ответа.

— Пока ничего не пришло. Собирают ходить туда, узнавать, что к чему, чтобы не вышло как с моим первым обращением, — отмечает самарчанка.

Сейчас проверка продолжается. После новой жалобы, к Петровой никакие подозрительные личности больше не приходили. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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