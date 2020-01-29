А если на людей будут нападать? В Самаре окончательно запретили стрелять в диких собак

Депутаты Самарской губернской думы приняли решение исключить из списка животных, входящих в число охотничьих ресурсов региона, диких собак. Напомним, в январе в Самаре разразился настоящий скандал из-за распоряжения Департамента охоты, которое призывало охотников уделить особое внимание отстрелу диких собак, которые угрожали популяции косуль. Документ вызвал неоднозначную реакцию. Депутат Госдумы Владимир Бурматов резко высказался против такого решения, негативную реакцию отстрел собак вызвал и у губернатора Дмитрия Азарова. Он написал в соцсети, что считает приемлемыми только гуманные методы и призвал вместо отстрела строить приюты для животных.

Волк или собака?

Однако оказалось, что дикие собаки в регионе отнесены к охотничьим ресурсам уже много лет. И чтобы их из этого списка исключить, потребовались изменения в закон "Об охоте ". При обсуждении нения депутатов разделились. - Мне поступило много вопросов от егерей. Они утверждают, что дикие и безнадзорные собаки - это совершенно разные животные, и дикие могут быть опасны, - заявил Александр Степанов.

Андрей Першин отметил, что охотнику может быть сложно в лесу различить волка и дикую собаку. Но министр природопользования Самарской области Александр Ларионов лишь развел руками - дескать, только в четырех регионах страны дикие собаки отнесены к охотничьим ресурсам. Пришло время стать более гуманными и самарцам. - Теперь будем действовать с дикими собаками как с безнадзорными, - рассказал он. - Стрелять в них нельзя, но и допускать рост численности тоже. Так что выход один - ловить и кастрировать. И отпускать обратно.

Люди сами виноваты

Впрочем, зоозащитники усомнились, что таким способом получится кардинально решить проблему, будь то хоть диких, хоть бродячих собак.

- Вопрос надо решать кардинально, а не просто ловить, стерилизовать и выпускать. Куда выпускать-то – обратно в лес? – задает закономерный вопрос кинельская зоозащитница, директор приюта для животных Лаурика Нагель. – У нас бывали случаи, когда такие вот простерилизованные за средства волонтеров животные с биркой в ухе снова и снова попадали в отлов – достаточно было, чтобы на них пожаловались местные жители. Условия содержания в отлове – это отдельная тема. Например, бизнесмен, который выигрывает многие муниципальные торги в регионе, держит животных на улице в железных клетках, огороженных обычным забором из профлиста. Проблема в другом. Откуда берутся эти дикие собаки? Ведь сама собака в лес не пойдет, их там бросают или теряют люди. В деревнях люди не стерилизуют животных, лишних собак выбрасывают в лес. Охотники выпускают необученных собак, в результате в лесу теряется много гончих, борзых и лаек. Люди сами умножают число одичавших животных, а потом продают лицензии на их убийство…

Зоозащитница уверена – пути решения проблемы существуют. Один из вариантов – программа бесплатной стерилизации животных в деревнях. Так делают, например, в Санкт-Петербурге- там организовали мобильную ветстанцию, которая по графику ездит по селам и бесплатно стерилизует кошек и собак.

- Говорят, что скоро введут налог на домашних животных. Если освободить от него владельцев стерилизованных или взятых из приюта питомцев, это сильно поможет в решении проблемы, - уверена Лаурика Нагель.

А деньги где?

За кадром пока остаётся и финансовый вопрос. Как рассказала Лаурика Нагель, минимальный чек суточного содержания собаки в приюте – 50 рублей в день. Учитывая, что речь идет об одичавших собаках, которым крайне сложно будет найти хозяев, вполне возможно, что в приюте им придется провести всю жизнь.

Авторы закона утверждают, что он не потребует дополнительного бюджетного финансирования. Однако очевидно, что средства на строительство приютов, отлов и стерилизацию всё-таки потребуются, и значительные. Иначе стаи одичавших собак вполне могут начать представлять серьезную опасность не только для косуль.

А вы бы как поступили с дикими собаками? Обсудим в комментариях

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