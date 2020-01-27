2020-01-27T13:28:41+03:00
Общество

В Самарской области хотят запретить отстрел диких собак

Скоро соответствующий законопроект рассмотрят депутаты губдумы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Инициатором запрета на отстрел диких собак выступил губернатор Дмитрий АзаровИнициатором запрета на отстрел диких собак выступил губернатор Дмитрий АзаровФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Самарская губернская дума рассмотрит законопроект о запрете охоты на диких собак. Инициатором его выступил губернатор Дмитрий Азаров.

- Согласно статье 12 закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской области», к охотничьим ресурсам относятся млекопитающие — дикие собаки. Законопроектом предлагается исключить из регионального законодательства их из категории охотничьих ресурсов, что позволит избежать их убийства в целях охоты, - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, ранее стало известно, что диких собак в Самарской области хотят начать отстреливать, чтобы сохранить популяцию косуль, на которых те постоянно нападают. Это решение вызвало недовольство зоозащитников, также против убийства диких собак выступил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что бороться с безнадзорными животными нужно только гуманными методами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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