"Он бежал, спотыкаясь, и закрывал лицо руками": в Тольятти свора собак гнала ребенка до подъезда

В Тольятти продолжаются нападения бездомных животных на людей. В этот раз жертвой своры собак стал мальчик, который играл в снегу рядом со школой на ул. Гидротехнической в поселке Шлюзовой. Момент нападения попал на видео: к ребенку поспешили около пяти собак, он сначала отмахивался от них, потом побежал. Казалось, что псы простро играют со своей жертвой, но близкие ребенка потом рассказали, что он был очень напуган. Мальчику удалось сначала спрятаться за машинами, потом забежать в подъезд. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.

Мнения комментаторов разделились. Кто-то предположил, что ребенок сам дразнил животных. Другие же - в основном родители - отметили, что сейчас и в самом деле страшно ходить по поселку, и взрослым, и детям. Жители района особенно подчеркивают, что здесь рядом школа и детский сад.

Собаки гонят ребенка к подъезду с площадки.

- Конечно, в появлении собак на улицах виноваты и сами люди. Животные же не становятся бездомными просто так. То их прикармливают около строек, то в дачных домиках, а потом бросают. Нужны более строгие законы и понимание от государства. Говорят, что скоро введут налог на домашних животных. Если освободить от него владельцев стерилизованных или взятых из приюта питомцев, это сильно поможет в решении проблемы, - уверена зоозащитница Лаурика Нагель.

В Тольятти это уже не первый случай нападения собак на людей. В декабре появились первые тревожные звоночки: жители рассказали, что свора бездомных собак оккупировала территорию около домов на ул. Гидротехнической. Шестого декабря звери напали на группу школьников, девочке-второкласснице прокусили плечо. Тогда мэр Тольятти поручил помощникам разобраться с животными, но пока свора все равно бегает по поселку. Следственный комитет также проводит свою проверку всех этих фактов, а потом эксперты выяснят, кто виноват.

Подрядчика для отлова бродячих животных пока не нашли. Тем более у них есть защитники: многие горожане полагают, что нельзя действовать жестоко, собак нужно стерилизовать и либо выпустить обратно, либо отдать в приют. С последним сложнее - все места, куда пристраивают четырехлапых обычно, просто переполнены.

С отловом все тоже не гладко. Сейчас тольяттинские зоозащитники пытаются привлечь внимание властей к одному из подрядчиков - ИП Мадьянкину. По их словам, мужчина увозит в том числе и домашних животных, требует с их хозяев денег за возврат. Собаки, которые попали в отлов, живут, по словам волонтеров, в ужасных условиях, сидят в клетках на холоде. Сейчас их пытаются пристроить в приюте Лакшми, но сейчас на это добровольцам просто не хватает денег.

А 29 января депутаты в губдуме Самарской области приняли закон, запрещающий отстрел диких собак. До этого на сайте департамент охоты появился приказ, разрешающий истребление диких псов.

Собаки нападают на детей в Шлюзовом в Тольятти.