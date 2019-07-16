«Неужели они не знали, что это пирамида?»: обманутые «кооперативщики» ПК «Фабрика Продуктов ВС» атаковали сотрудников закрытого офиса

В понедельник, 15 июля толпа людей окружила несколько человек возле дома №201 на улице Советской Армии. Собрание обманутых «кооперативщиков» "Вкусно и сытно" превратилось в стихийный митинг. Напомним, что в эту организацию свои деньги вложили сотни жителей России, большая часть из них - в Самарской области. Несли нехитрые накопления: "похоронные", "свадебные". У большинства суммы невелики - от 100 до 900 тыс рублей. Но это реально чуть ли не последние деньги. Журналист "КП-Самара" оказалась в числе обманутых "вкладчиков". Теперь вместе с другими инициативными активистами она сражается за свои деньги.

- Вы там тише! Елку не затопчите, - кричат из окна местные жители, но собравшимся не до елок.

"Продала квартиру и осталась на улице"

- А что делать, если в полиции заявление не принимают, говорят «у вас срок договора не вышел, зачем пришли?» - кричат одни.

- Путину надо письмо написать, - уверяют другие. В общем хаосе и не разберешь, кто и где. Меня как члена инициативной группы из толпы выхватила Елена Машкова, руководитель общественной организации "Крепость". Вытащила на ступеньки офиса, чтобы не затоптали. Именно с ней в начале месяца мы штурмом брали «производственные базы» кооператива, а теперь призываем всем пострадавших объединиться.

Большинство пострадавших уже в возрастеФото: Евгения ВАСИНА

- После подачи заявления вас вызовут к следователю для дачи показаний, призываю вас рассказывать все честно и подробно. Каждую деталь! Все фамилии, что вам известны, рассказать о всех людях, что с вами работали. Для вас что-то может показаться мелочью, а для следователя будет полезным, - срывая голос, кричит со ступеней офиса Елена Машкова.

- А что с деньгами на счетах? То говорили, что там 40 миллионов, то, что счета пустые, - беспокоятся люди.

- Прокурор Центрального района Тольятти Рамис Сабирзянов, сказал, что счета арестованы и на них есть деньги. А в полиции нам говорят, что счета пустые. Кому верить, куда ушли деньги за эти пару дней – неизвестно. В интересах следствия нам многое не рассказывают, - снова и снова объясняет Елена.

Люди в шоке, в кооператив они вкладывались не для того, чтобы стать миллионерами, а лишь хотели сохранить то, что есть, накопить на необходимое лечение, на помощь родным.

- Я осталась без квартиры. Мне 70 лет. Приехали в Самарскую область недавно. У меня было 900 тысяч. На нормальную квартиру не хватало. Думаю, поработаю немного, поднакоплю и куплю уютную «однушку», а чтобы деньги не пропали, вложила их в кооператив. И как я не поняла, что это пирамида? Так себя ругаю. Теперь я – бездомная. Слава Богу, пока есть работа, - переживает одна из пострадавших.

- И я смертельно переживаю. Мое лицо покрылось коркой на нервной почве, - отвечает ей другая «вкладчица». – О кооперативе из газеты узнала, уговорила всех родных вложить деньги в это «производство».

«Я пострадала не меньше вас»

В стороне от толпы стоит женщина в больших солнечных очках и красных штанах.

- Это же она! Елена Баннова - руководитель клиентского отдела в Самаре, - шепчете мне на ухо одна из пострадавших.

Толпа окружила бывшую хозяйку офиса и стала заваливать вопросами. Елена уверяет, что она пострадала, как и все собравшиеся - мол, верила в кооператив до последнего.

- Здесь хранятся и мои деньги, и деньги моей семьи, - доказывает она пострадавшим. Разговаривает женщина неохотно. Оно и понятно, разъяренная толпа могла просто разорвать ее.

Вместе с ней на собрание пришли еще две дамы, которые уверяли, что не нужно писать в полицию, нужно дать кооперативу шанс, запустить производство.

- О каком производстве идет речь! Вы видели его масштабы! Производство не обеспечивало прибыли, Дай Бог, если вообще работало на самоокупаемость, - возмутились вкладчики, которые уже поняли весь масштаб аферы. Но две посетительницы пытались людей переубедить:

Многие приносили сюда чуть ли не последние накопленияФото: Евгения ВАСИНА

- Мы здесь с 2010 года! Мы по крупицам собирали все это производство. А кто-то хочет это все развалить. Да, кооператив каждый год менял название, так это потому что производство росло, а законодательство менялось. «Народную кассу» запретили, открыли производство, вот и сменили название.

Правда, сами люди переубеждаться не желали.

«Мы до последнего обеспечивали работу офиса»

Когда толпа рассосалась, Елена Баннова и ее сторонница остались на ступенях офиса.

- Елена Петровна, расскажите честно, как все это было организованно. Неужели вы не догадывались, что это финансовая пирамида? – подошла я к ней.

- Мы верили в производство и в наш кооператив. Сейчас мы просто не поймем, как все это могло произойти. Я до утра не сплю. Смотрю ваши репортажи. С чем-то согласна, с чем-то нет. Вся эта ситуация создалась искусственно, значит кому-то это выгодно. Мы хотим понять, кому. Имущество кооператива уйдет за копейки на торгах и все. Останемся не с чем. Быть может, все это устроили бывшие сотрудники. Или это результат каких-то внутренних разборок, о которых мы не знаем, которые от нас умалчивали. Вот что обидно, - уверяет женщина. У нее есть свои предположения, касающиеся причин возникшей неприятной ситуации:

- Владимир Косягин, руководитель ликвидационной комиссии. Он инициатор ликвидации. Он бывший сотрудник. Понимаете, нас же не посвящали во все эти дела. У нас были уполномоченные, с которыми мы работали. Был слитный юридический отдел, они с трибуны на собрании уверяли, что мы работаем в правовом поле. Мы никогда не связывались с криминалом. У нас всегда все было достойно. Если кому-то нужно было забрать деньги, они писали заявление, и забирали свои средства. Деньги перечислялись на расчетный счет.

Как заверила Елена, наличные из кассы они относили в банк на расчетный счет кооператива. Все строго, под отчетность. Проблем с выплатой процентов не было. Руководство уверяло, что все динамично развивается. А потом что-то сломалось.

- Мы бились до последнего, делали все, чтобы офис в Самаре работал. Представляете, что для нас стоило работать в таких условиях. Каждый день приходили недовольные люди. Они приезжали из Кинеля, Тольятти, Сызрани. Мы всех встречали, помогали написать заявление на возврат денег, никто брошен не был, - говорит Елена.

А был ли кооператив или это с самого начала была хорошо организованная финансовая пирамида, сейчас разбирается полиция.

Журналист "КП-Самара" - слева - борется за свои деньги вместе с другими активистами

Из первых уст

Дмитрий Иванов, частный юрист:

- В данный момент людям необходимо писать заявление в полицию, объединяться и составлять обращения к представителям власти, вплоть до президента, чтобы привлекать к этому делу больший интерес. Чтобы участники этой пирамиды точно были привлеченный к ответственности, чтобы попытаться с них взыскать средства, вложенные в этот кооператив.

- Как не попасть на "пирамиду", вкладывая в производство?

- Перед тем как вкладывать деньги нужно посмотреть, как работает организация, если ли у нее договора с другими компаниями, проверить производственные мощности, о которых рассказывают. Съездить на тот же завод, убедится, что там работают не пять человек. Обратите внимание на обещанный процент прибыли. Исходя из той информации, что размещена на сайте кооператива «Фабрика Продуктов ВС», они обещал 18% годовых. Это слишком много. Кроме того кооператив позиционировал людей, как «вкладчиков», при этом человек, который вкладывает деньги в кооператив не «вкладчик», а «дольщик». Он получает процент от прибыли. Кооператив не может обещать ему конкретной суммы. Ведь какой будет прибыль до конца неизвестно.

- Где хранить деньги?

- Самое лучшее - вкладывать деньги в банк. Потому что вклады в банках страхуются. Если откладывать в банк не больше той суммы, на которую распространяется страховка, то сейчас это самый безопасный способ если не приумножить свои вложения, то уж точно сохранить их от инфляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Жена умерла, когда узнала!" Из-за кооператива "Вкусно и Сытно" сотни россиян остались без денег

Жители 16 городов думали, что вкладывают деньги в развитие фабрики полуфабрикатов, но средства шли в карманы организаторов финансовой пирамиды из Тольятти (подробности)

«Место организаторов ПК - в СИЗО!»: Александр Хинштейн взял под контроль ситуацию с кооперативом-обманщиком

Люди думали, что вкалывают деньги в развитие производства, но попали в финансовую пирамиду (подробности)

В Тольятти задержали возможную хозяйку кооператива "Вкусно и сытно", которая оставила без денег десятки человек

Ее подозревают в организации финансовой пирамиды (подробности)

В Тольятти прокуратура потребовала через суд приостановить работу кооператива "Вкусно и Сытно"

Организация оставила без денег десятки вкладчиков из 16 городов России (подробности)