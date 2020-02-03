«Это собачье самоубийство»: в Самаре вызволенный из отлова пес боится пошевелиться без разрешения человека

В Самаре волонтеры пытаются спасти собак, угодивших в отлов ИП Мадьянкина, выигравшего в нескольких городах и районах области тендеры на отлов животных. «Комсомолка» уже писала, что пойманных собак держат в железных клетках в селе Русская Борковка Ставропольского района и готовы отдать хозяева только за деньги. «Приют» огорожен обычным железным забором, собаки в клетках фактически брошены на произвол судьбы. После поднятой в СМИ шумихи хозяин отлова позволил волонтерам заходить внутрь и забирать собак в приюты. Когда зоозащитники впервые попали в отлов, они были шокированы увиденным.

- Собаки сидят без воды, без нормальной еды, без будок! В своих какашках! Трясутся от холода и жмутся друг к другу! Это настоящий ад на земле! – забили тревогу волонтеры.

В отлове собаки дрожат от холода в железных клетках

Хотя все самарские приюты для животных давно переполнены, некоторых животных зоозащитникам все же удалось забрать в приют «Лакшми». Волонтеры просто не смогли пройти мимо Тая – небольшой песик поразил людей до глубины души.

- Живая собака с мёртвыми глазами. Мы только так можем описать это бедное создание. Мы видели многое, через наши руки прошли сотни тяжёлых животных. Но такое мы видим впервые. Собака просто боится каждого движения! Нет, он не проявляет ни капли агрессии, он просто не делает НИ ЕДИНОГО движения, пока ему не разрешишь. Он лежал в отлове, не ел и не вставал. Это какое-то собачье самоубийство! – рассказывают волонтеры «Лакшми».

Люди привезли пса к ветеринару, но даже когда у Тая брали анализы, он не шелохнулся. Специалисты в один голос говорят – такое поведение для молодой собаки неестественно. Что пришлось пережить Таю за свою короткую жизнь и какие испытания перенести – неизвестно, но волонтеры уже заметили, что песик ужасно боится мужчин. А еще - когда его привезли в приют, он ел так, как будто не видел еды никогда в жизни.

Помочь Таю может каждый

- По анализам у Тая острая печёночная недостаточность, интоксикация. Прописали препараты, будем лечить - не только тело, а еще и его душу, - рассказывают волонтеры.

Сейчас волонтеры забрали из отлова пятерых собак, но теперь им нужно срочно строить теплые будки, делать прививки и стерилизовать. Если вы хотите помочь Таю и другим собакам, замерзающим и погибающим в железных клетках отлова - вам будут рады в приюте «Лакшми». Телефон для связи +7 (927) 006-11-61

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Это же настоящий шантаж! В Самарской области с владельцев попавших в отлов собак требуют деньги за их возвращение

Зоозащитники утверждают, что предприниматель увозит животных в неизвестном направлении. Сам бизнесмен уверяет, что только хочет компенсировать таким образом свои расходы (подробности)

Воют и дрожат в железных клетках: зоозащитники разыскали приют под Тольятти, где томятся попавшие в отлов собаки, и ужаснулись

Несмотря на предупреждение прокуратуры, бизнесмен не отдает пойманных животных владельцам. Хозяева опасаются, что их питомцам может грозить гибель (подробности)