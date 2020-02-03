«Что вы хотите – коронавирус!»: куда исчезли медицинские маски из самарских аптек

- Представляете, друг сегодня пять аптек обошел, нигде медицинских масок нет! – огорошили коллеги понедельничным утром в редакции. – Из-за этой истерии с коронавирусом все раскупили. А там, где они остались, провизоры берегут их для себя.

- Не может быть, - не поверили мы. Коронавирус коронавирусом, но народу в медицинских масках на улицах Самары пока не так уж много, хоть наш город и вошел в группу риска по проникновению заразы. Да и честно никаких китайских болячек не надо, местные вирусы успешно справляются с тем, чтобы завалить горожан на больничную койку. Что же, и в самом деле все такие сознательные, а аптекари не подготовились? Надо проверить!

У "Виты" масок нет даже на складеФото: Ольга НОВИКОВА

«Все давно раскупили»

Первой на пути журналиста «Комсомольской правды – Самара» оказывается аптека сети супермаркетов «Магнит». В ответ на просьбу продать медицинскую маску провизор Лариса только машет рукой.

- Ой, девушка, что вы, их у нас давно уже нет! – говорит она. - Что вы хотите – коронавирус! Вот как написали про него, сразу маски и смели. Обычно мы по 10-20 упаковок в неделю заказываем, и этого вполне хватает. А тут их буквально за день разобрали. Когда в следующий раз привезут – неизвестно.

Следующая аптека – «Вита-Экспресс». Крупная сеть, думаю я, тут-то маски точно должны быть. Но не тут-то было! Милая девушка за прилавком только качает головой – мол, нет, и когда привезут - неизвестно.

- Люди как про этот китайский вирус узнали, пачками кинулись скупать, - делится она. – Вот, смотрите, мне программа показывает, что в ближайших магазинах по сети тоже нигде нет.

В "Имплозии" разжиться защитой от вируса не получилосьФото: Ольга НОВИКОВА

Аналогичная ситуация – в «Имплозии». Масок тоже нет, но тут хотя бы ждут нового поступления. Оказывается, я опоздала совсем ненадолго.

- Вот только сегодня перед вами последнюю упаковку продала, - говорит провизор. – Попробуйте завтра зайти, может быть будут.

Самый сезон

В расстроенных чувствах двигаюсь дальше. Неужели и правда в Самаре не осталось медицинских масок? Но в аптеке «Алия» меня наконец-то обрадовали – есть маски, есть! Правда, стоят 50 рублей за упаковку в 5 штук. Дороговато – неделю назад я точно такую же упаковку покупала за 24 рубля, правда, в другой аптечной сети. Провизор подтверждает – это уже новая партия, поступившая после начала истории с коронавирусом.

В "Алие" маски есть, но в два раза дороже, чем журналист "КП-Самара" покупала неделю назадФото: Ольга НОВИКОВА

- В прошлую пятницу получили, они сразу по 50 рублей уже были, - говорит она. Что ж, деваться некуда, здоровье дороже - вздыхаю я, доставая кошелек.

В расположенной неподалеку «Милане» маски тоже есть, но ценник на них еще дороже. 15 рублей за штуку – и вожделенная защита от вирусов у тебя в руках.

Следующая на пути – аптека сети «Твоя экономия». Правда, прайс на медицинские маски здесь оказывается совсем непривлекательным. 70 рублей за упаковку из трех штук.

- А вы что думали - самый сезон! Видите, что в мире творится? Берут и по такой цене, и не по одной, а целыми упаковками. Запас пока есть – приходите, - предлагает фармацевт.

"Твоя экономия" оказалась совсем неэкономнойФото: Ольга НОВИКОВА

Спрос рождает предложение

Самый большой спрос на маски традиционно в аптеках, расположенных рядом с городскими поликлиниками и больницами. Отправляюсь к поликлинике №9 на ул.Челюскинцев. Рядом с ней – безымянная аптека, судя по информации на вывеске, принадлежащая индивидуальному предпринимателю.

- 80 рублей за упаковку в три штуки, - с каменным лицом сообщает фармацевт. - Да, восемьдесят. А что вы удивляетесь, спрос рождает предложение. Ну что, брать будете? Дешевле точно не сделаю.

На всякий случай заглядываю в саму поликлинику. Там обнаруживается киоск «Миланы», маски в наличии по 15 рублей.

Дальше по маршруту – сетевая аптека «Фармленд». Здесь те же маски, только упакованные по три штуки, продают уже по 45 рублей за упаковку. Правда, по бонусной карте обещают сделать скидку в четыре рубля.

Заканчивая вояж по аптекам, еще раз наудачу захожу в другую «Виту». Фармацевт привычно разводит руками:

- Нет, и не предвидится, - извиняется она. - Склад пуст.

Медицинские маски в самарских аптеках есть. Правда, влетят в копеечкуФото: Ольга НОВИКОВА

ОФИЦИАЛЬНО

«Спрос растет - держите цены»

Федеральная антимонопольная служба России проверяет сообщения россиян о необоснованном росте цен на медицинские маски и противовирусные препараты.

- Антимонопольное ведомство получило несколько таких обращений и проведёт соответствующую работу в рамках своих полномочий, - комментирует федеральный ФАС. В то же время, как заявили журналисту «КП-Самара» в Самарском УФАС, у нас в регионе жалоб на завышенные цены в аптеках пока не поступало. Указаний из центрального аппарата проверить аптеки – тоже.

Спрос на маски на "Яндекс.Маркете" за последнее время вырос более чем в 13 раз. А вице-премьер Татьяна Голикова в минувшую пятницу обратилась к аптечным сетям и производителям лекарств с просьбой не наживаться на истории с коронавирусом и не завышать цены.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Карантин в школах Самарской области 2020: как обезопасить себя и своего ребенка от вирусов 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опасный китайский коронавирус угрожает самарцам

Самара вошла в десятку российских городов, подвергающихся наибольшей опасности заражения болезнью, которая поразила уже сотни людей (подробности)

Коронавирус не пройдет? В аэропорту Курумоч появились санитарные посты для проверки прилетающих пассажиров

Пока что пассажиров с подозрениями на инфекцию не нашли, но продажу туров в Китай на всякий случай приостановили (подробности)