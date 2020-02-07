«Ее спаивали и пытались отнять бизнес»: новая версия трагедии в Чапаевске, где депутатшу обвиняют в найме киллера для мужа

Она пила? Или была доброй благотворительницей?

Криминальная драма, развернувшаяся в Чапаевске на прошлой неделе, получила неожиданное продолжение. Наталия Гурьянова, которую следствие обвиняет в том, что она пыталась «заказать» мужа и даже нашла киллера и отнесла ему деньги, сейчас в СИЗО. С ней вместе там и подруга Катя, про которую сначала говорили, мол, оказалась не в том месте и не в то время. Между тем, в провинциальном городке разворачивается битва за совместный бизнес Наталии и ее мужа. И претендуют на него люди, чья роль в трагедии может оказаться более значительной, чем кажется.

Наталия и Валерий Гурьяновы в Чапаевске были одной из самых ярких супружеских пар. Вместе 20 лет, двое детей. Она - депутат, вместе супруги владеют бизнесом по организации пассажирских перевозок, обеспечивают своевременную работу маршруток по всему городу. Но год назад между любящими супругами пробежала черная кошка. Муж и жена разошлись, младший сын остался с папой, а женщина оказалась в доме подруги Кати. Соседи говорят, что женщина пила по-черному, а вот в доме ветеранов наоборот благодарят депутата за помощь, деньги, которые она выделяла на благотворительность. По-доброму отзывается о Наталии и протоиерей Сергей Ворожейкин.

Что же случилось с позитивной и верующей женщиной? Ответ на этот вопрос искали на телеканале Россия 1 в «Прямом эфире» у Андрея Малахова. Собрались адвокаты Валерия Гурьянова, матери Наташи и Кати и старший сын Гурьяновых. Выводы получились очень неожиданными.

Это рейдерский захват?

Оказалось, что Наталья Каширина - мать подруги Кати, у которой и жила наша героиня последний год, неофициально работала в фирме главным бухгалтером. А кассир Юлия Титова тоже была в их компании. И, как уверяет сын Натальи Иван, женщины вовсю пользовались деньгами фирмы и принимали свои решения.

- У них все было под контролем там, в фирме, все денежные дела. Мама пить начала, когда Катя в ее жизни появилась, она подливала ей. Когда с мамой случилась эта неприятность, я пришел в фирму к кассиру Юлии Титовой, просил денег на адвоката, а она сказала, что перечислила их уже Наталье Кашириной. 50 тысяч рублей - мне из них отдали только 35 тысяч. А у Кати самый дорогой адвокат в Самарской области, - рассказал Иван Гурьянов.

Интересно, что, по словам матери Кати Натальи Кашириной, именно она дала в долг Наталье 150 тысяч рублей - большую половину денег, которые та потом предложила киллеру. То есть получается, что у депутата и бизнесвумен не было ни копейки, а у приютивших ее людей было все?

Адвокаты Валерия Гурьянова уверены: Наталья, Катя и Юля затеяли свою игру. Юрист Андрей Кожевников рассказывает, что глава города попросил Валерия, пока статус фирмы по перевозкам неясен, обеспечить ее работу, чтобы автобусы ходили по расписанию.

- Но когда мой клиент пришел в фирму, Юлия Титова пыталась выставить его. Кассир! Потом она начала подговаривать водителей саботировать работу компании. Мы ушли и обратились в полицию, - говорит Кожевников.

Защитница Гурьянова Юлия Чекурова также отметила, что сейчас главный бухгалтер Наталья Каширина закрыла свой кабинет, не дает переписать названия документов, а кассир не проводит через официальную кассу полученные с пассажиров деньги и присвоила кредитную карту. При этом официально Валерию принадлежит 25% фирмы, так что он имеет право спрашивать о ее работе и контролировать процесс.

«Я хочу знать, что происходит с фирмой»

Что же произошло в Чапаевске? И что случилось с Наталией Гурьяновой? У ее родных есть версия: новые знакомые женщины обманули ее, воспользовались ее депрессивным состоянием после разрыва с мужем, приучили к алкоголю и самостоятельно распоряжались деньгами. А теперь претендуют на очень сладкий и лакомый бизнес. Конечно же, эту версию предстоит проверить полиции. Но сам Валерий Гурьянов сделал заявление, однозначно свидетельствующее о его позиции:

- Разногласий и конфликтов никогда между нами не было. В конце 2018 года в состав персонала предприятия без моего согласия были включены люди, на которых легла ответственность за финансовую деятельность предприятия. Лица, приближенные к ее окружению, под любыми предлогами не допускали меня к управлению фактически моим предприятием. Вот эти люди довели ее - сто процентов. Они манипулировали ею. Все это время я пытался наладить отношения с женой. Каждый раз после наших встреч она консультировалась с той же группой лиц. Они поселили ее в частном доме у себя, где она была под постоянным наблюдением. Уже сегодня мне поступают неоднозначные предложения как со стороны криминала, так и со стороны заинтересованных ведомств - отказаться от своих претензий и передать бизнес третьим лицам. Прошу вас с пониманием отнестись к моей серьезной проблеме, привлечь к решению общественность и оказать квалифицированную юридическую помощь - приводят его слова на России 1.

Так что же случилось в Чапаевске? Неужели депутатшу, которая с нуля выстроила крупнейший бизнес, могли обмануть и подставить? И в самом ли деле возможный киллер был именно Катиным знакомым? «КП-Самара» продолжит разбираться в этой истории. Следите за нашими статьями.

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