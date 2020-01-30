Он мне муж, но автобусы дороже: депутатша из провинции заказала супруга, чтобы не потерять семейные миллионы

«Вела себя как царица»

Уже третий день небольшой городок в Самарской области стоит на ушах: провинциальная драма разворачивается прямо у них на глазах. Ее участниками стали лица более чем известные каждому жителю Чапаевска: депутат городской думы и серьезный бизнесмен, державший автобусный парк. Есть правда еще один персонаж: киллер, которому когда-то любящая и любимая женщина заказала своего супруга за 400 тысяч рублей не моргнув глазом. Ни ревности, ни ненависти, обычный расчет: если развестись, семейные миллионы придется делать. А так можно стать свободной и очень богатой.

Еще пару лет назад Валерий и Наталия Гурьяновы были крепкой семейной парой. Познакомились в начале двухтысячных: ради новой музы мужчина ушел от жены с сыном. Правда, с ними он остался в хороших отношениях, помогал, чем мог. У пары родились двое детей, мальчишки: одному сейчас девятнадцать, второй заканчивает школу. Муж же устроил вторую супругу в свой «автобусный» бизнес, а потом Наталия пошла в политику, выиграла выборы в гордуму… Но образцовыми супруги казались лишь до поры до времени.

Наталию и Екатерину поймали с поличным

— Они вместе уже два года не живут. Наталия ушла к другому мужчине, но с Валерием не разводилась. Это же ненормально: быть замужем за одним, а жить с другим. Думаю, что с Валерой ее связывали только деньги, а любви давно не было. Она вообще-то всегда такая — вела себя как царица. Водители ее ненавидели, — говорит знакомая Гурьяновой Татьяна.

«Нет мужа — все деньги мои»

Делить охладевшим друг к другу супругам и в самом деле было что. Компания Гурьянова работала на автобусных маршрутах по Безенчуку. Наталия отвечала за Чапаевск. Десятки автобусов — личное имущество семьи. А еще — большой дом, иномарки, лодки, снегоходы, земельный участок. Все это при разводе пришлось бы делить и неизвестно еще, в каких пропорциях. А вот Наталии хотелось и любви, и денег — желательно все сразу и поскорее. Женщине 44, наверное, ей казалось, что нужно поторопиться жить красиво. Помеха была одна — муж.

В суде Наталия не хотела ни с кем общатьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Своими тяжелыми раздумьями Наталия делилась с подругой Екатериной, тоже бизнес-леди, директором компании, выполняющей строительные работы. И вскоре изящное — как казалось дамам — решение нашлось. Женушка решила: нет мужа — нет проблемы, значит, нужен киллер. Найти его, по версии следствия, помог знакомый Гурьяновой из криминальных кругов. На первую встречу с человеком по имени «Дмитрий» подруги отправились в японский ресторан «Ханами» в Чапаевске. «Киллеру» женщины выложили все досье Валерия: где он живет, на чем передвигается, где работает, когда и где бывает. Как все должно было случиться, заказчицу не особо интересовало — пусть будет, например, обычный разбой. За выполнение задания наемнику пообещали 400 тысяч рублей.

27 января заказчики собирались передать киллеру аванс — 200 тысяч рублей. Очередное свидание с «Дмитрием» состоялось уже в самарском кафе «Прибой». Сразу после того, как мужчина получил деньги, предприимчивых заказчиц задержали сотрудники ФСБ.

«Не виноватая я!»

Уже 29 января Наталия оказалась на скамье подсудимых — в Самарском районном суде рассматривали вопрос об ее аресте. Женщина не спешит в чем-либо признаваться. Екатерина же вообще заявила, что просто оказалась не в то время и не в том месте.

— Для его убийства у меня не было, ни мотива, ни чего-то еще. Я просто была ее водителем, свидетелем этого процесса, — не согласилась с обвинениями Абызова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/757327" frameborder="0"></iframe> В Чапаевске депутата гордумы задержали по подозрению в организации убийства мужа.

Родные Гурьяновой считают все происходящее каким-то фарсом. Старший сын даже в сердцах сказал, что подставить его маму могла как раз подруга.

Сейчас слуга народа переживает не самые простые времена: суд отправил ее в СИЗО минимум на два месяца. А еще, как говорят родственники Валерия, от женщины ушел тот самый кавалер, с которым она рассчитывала на богатую жизнь и была последние два года.

Уголовное дело сейчас расследуют следователи, им еще предстоит разобраться во многих деталях. Сам Валерий Гурьянов, по словам близких, тяжело переживает случившееся и никак не может поверить, что женщина, которую он любил, так просто задумала лишить его жизни.

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