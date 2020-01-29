Суд арестовал на два месяца женщину-депутата из Чапаевска, которая заказала убийство мужа

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:17:11+03:00

Следователи полагают, что Наталия Гурьянова пошла на преступление ради денег и имущества супруга

Изменить размер текста: A A

В среду, 29 января, в Самарском районном суде избрали меру пресечения депутату гордумы Чапаевска 6 созыва Наталии Гурьяновой, которую обвиняют в организации убийства собственного мужа. Ее арестовали на два месяца - до 27 марта 2020 года.

- Заседание прошло в закрытом режиме. Не пустили ни журналистов, ни родных Наталии, - передает из суда корреспондент "Комсомольской правды - Самара".

Напомним, что Наталию Гурьянову и ее подругу задержали 27 января после того, как они передали аванс в 200 тысяч рублей "киллеру". Общая сумма вознаграждения должна была составить 400 тысяч рублей. По версии следствия, женщина решила убрать своего супруга из-за его денег и желая завладеть совместно нажитым имуществом. Отметим, что в собственности у супругов находятся большой частный дом, «Митсубиси Outlander», снегоход, лодка и около 10 автобусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Чапаевске депутат гордумы заказала "киллеру" убийство мужа ради его денег и недвижимости

План женщины провалился. Силовики задержали ее сразу после передачи денег (подробности)

Позарилась на автобусы? Под Самарой жена-депутат заказала мужа киллеру, которого нашла в кафе, а тот сдал ее полиции

Наталия задержана вместе с ее сообщницей-подругой, по версии следствия, супруги среди прочего могли не поделить «автобусный» бизнес (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU