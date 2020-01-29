2020-01-29T17:17:11+03:00
Общество

Суд арестовал на два месяца женщину-депутата из Чапаевска, которая заказала убийство мужа

Следователи полагают, что Наталия Гурьянова пошла на преступление ради денег и имущества супруга
Михаил ГОРЮНОВАнастасия ФИЛАТОВА
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В суд Наталия Гурьянова пришла, прикрыв голову белым платкомВ суд Наталия Гурьянова пришла, прикрыв голову белым платкомФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В среду, 29 января, в Самарском районном суде избрали меру пресечения депутату гордумы Чапаевска 6 созыва Наталии Гурьяновой, которую обвиняют в организации убийства собственного мужа. Ее арестовали на два месяца - до 27 марта 2020 года.

- Заседание прошло в закрытом режиме. Не пустили ни журналистов, ни родных Наталии, - передает из суда корреспондент "Комсомольской правды - Самара".

Напомним, что Наталию Гурьянову и ее подругу задержали 27 января после того, как они передали аванс в 200 тысяч рублей "киллеру". Общая сумма вознаграждения должна была составить 400 тысяч рублей. По версии следствия, женщина решила убрать своего супруга из-за его денег и желая завладеть совместно нажитым имуществом. Отметим, что в собственности у супругов находятся большой частный дом, «Митсубиси Outlander», снегоход, лодка и около 10 автобусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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