2020-02-10T15:50:20+03:00
Общество

«Или сокращаем, или идите к частнику»: из-за передачи скорой на аутсорс в Самаре пострадают 275 водителей

Машины скорой помощи планируют отдать на аутсорс частнику, правда, пока поступила лишь одна заявка на торги. Что же происходит в сфере здравоохранения прямо сейчас?
Ольга НОВИКОВА
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Скандал с передачей автопарка "Скорой" на аутсорс набирает оборотыСкандал с передачей автопарка "Скорой" на аутсорс набирает оборотыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре продолжает набирать обороты история с переводом автопарка скорой помощи на аутсорс - вместо того, чтобы пользоваться собственными автомобилями, здесь хотят прибегнуть к транспортным услугам частника. Нововведение отразится на сотнях людей - профсоюз работников скорой помощи «Действие» уже получил уведомление о планирующемся сокращении 275 водителей, трех старших механиков, четырех механиков, контроллера технических средств, двух слесарей-ремонтников и двух диспетчеров. В результате в штате останется только десятка полтора механиков.

Профсоюз уже уведомили о грядущих совращениях

Профсоюз уже уведомили о грядущих совращениях

Либо увольняйся, либо переводись

- В целях оптимизации работы ГБУЗ «Самарская СМП» по оказанию скорой медицинской помощи населению Самары принято решение о заключении контракта на аутсорсинговые услуги с подрядной организацией, которые она должна начать оказывать с 1 мая 2020 года, - говорится в официальном документе (есть в распоряжении редакции «КП-Самара»). – Подрядчик должен будет оказывать услуги своими новыми автомобилями скорой помощи, оснащенными новым медицинским оборудованием в количестве 61 штук. Услуги будут оказываться штатом водителей подрядчика.

Почти трем сотням человек руководство скорой предложило два варианта: либо уволиться по сокращению, либо перевестись в подрядную организацию с сохранением должности. Многие этого не хотят и активно протестуют, регулярно устраивая одиночные пикеты.

Водители "Скорой" боятся, что потеряют в зарплате и льготах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Водители "Скорой" боятся, что потеряют в зарплате и льготахФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Аутсорс - это чистая авантюра, так во многих регионах пробовали, и везде провал, - уверена руководитель профсоюза «Действие» Татьяна Рыбина. - Люди потеряют и в зарплате, и в статусе работы в госучреждении. А потом и у врачей минус пойдет в стимулирующих выплатах. Частник не будет работать как наши водители, бригады без помощи и поддержки будут. Никто переводиться не хочет.

«Потеряем в льготах и зарплате»

Водитель Александр Жигалов работает на скорой помощи уже 9 лет. К частнику он переводиться категорически не согласен, но и работу терять не хочет. Тем более, что машин у скорой хватает и своих.

- Сейчас у нас на станции автомобили не ремонтируют, запчастей нет. Сломается – просто ставят к забору. Нам говорят – нет смысла их ремонтировать, надо сразу обновлять парк за счет аутсорса, - рассказал он журналисту «КП-Самара». – Да, автопарк может и обновиться таким образом, но вот кто сядет за руль? На скорой должны работать опытные водители 1-2 категории, работать на совесть, иначе плохо будет и врачам, и больным.

Водители опасаются, что после перевода в коммерческую структуру они потеряют все положенные бюджетникам льготы.

- Я работал у частника и знаю, каково это, - говорит Александр Жигалов. – Полный произвол хозяина, никаких льгот и гарантий, что бы кто ни говорил вначале. Заболел, не вышел на линию – можешь попрощаться с работой. Я заканчиваю вуз, и понимаю, что в учебный отпуск меня коммерсант не отпустит. Наш отпуск сейчас 35 дней, частник наверняка его сократит. Как бюджетник, я стою в очереди на улучшение жилищных условий, и эту очередь, получается, тоже потеряю….

За рулем "Скорой" должны сидеть опытные и грамотные водители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За рулем "Скорой" должны сидеть опытные и грамотные водителиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один желающий частник уже есть

У минздрава – свой резон: здесь уверяют, что перевод на аутсорс поможет сэкономить на обслуживании машин. Торги по поиску подрядчика в самом разгаре, итоги должны подвести уже в конце недели. Но пока из документов аукциона видна серьезная финансовая нагрузка: за три года из бюджета ТФОМС частнику планируют заплатить почти миллиард - 937,947 миллионов рублей за работу 61 автомобиля скорой. Предполагается, что за три года водители будут должны отработать чуть больше 1,6 млн машино-часов (555 рублей за машино-час). Интересно, что сейчас в автопарке скорой 137 автомобилей, то есть в результате передачи на аутсорс число машин сократится вдвое. А действующий автопарк, скорее всего, передадут в городские поликлиники и на сельские подстанции.

Главный врач самарской станции скорой Вячеслав Малахов уверяет – после перевода в коммерческую структуру водители в зарплате не потеряют.

- С подрядчиком будет заключено соглашение о сохранении заработной платы водителей, которых переведут со скорой, - объяснил он журналисту «КП-Самара». – Мы получили от подстанций списки тех, кто выразил предварительное согласие на перевод, но сколько это человек – я вам не скажу. И вообще еще пока непонятно, состоится ли перевод на аутсорс, ведь торги еще не прошли. Может, и не определят подрядчика. Пока на аукцион подана одна заявка, но от кого – мы не знаем.

Резонансная ситуация уже вызвала пристальное внимание депутатов всех уровней – и областных, и федеральных.

- Я слежу за ситуацией, неоднократно обсуждал ее и с губернатором, и с министром здравоохранения. Они заверили меня, что ни один из водителей, уходящих со скорой, не потеряет работу. Но, наверное, властям надо эту мысль более активно транслировать, - рассказал журналисту «КП-Самара» депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. – Если что-то пойдет не так – обращайтесь, буду реагировать.

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Подрядчикам, которых привлекут для оказания услуг станции скорой помощи, придется самим обслуживать машины, платить за страховку и учить водителей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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