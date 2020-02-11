2020-02-11T11:40:50+03:00
Общество

Сами оторвались? Ноги и кисть мужчины, найденные на тольяттинской даче, не стали поводом для уголовного дела

В феврале погибшему должно было исполниться 53 года, некоторые части его тела до сих пор не обнаружены
Михаил ГОРЮНОВ
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Личность погибшего удалось установить благодаря его детямЛичность погибшего удалось установить благодаря его детямФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Безобидный мужичок

Страшная находка, шокировавшая жителей Тольятти в начале этого года, может не иметь отношение к криминалу. Напомним, что 3 января на заброшенном участке 2-й линии СНТ «Урожай» были обнаружены человеческие останки — кисть и нижняя половина трупа неизвестного мужчины.

— Я вышел из дома — двух собак отшугнуть. После них мосол какой-то остался, как потом оказалось — рука, — рассказывал «КП-Самара» председатель товарищества Иван Петров. — Вызвал полицию, на даче, где давно никто не живет, в метрах ста от моей, нашли ноги.

Место происшествия оккупировала следственно-оперативная группа, посторонних туда не допускали. Части тела отправили на экспертизу. Спустя какое-то время удалось установить личность погибшего — 52-летний Николай Артемьев.

— Ему в феврале исполнилось бы 53 года. Невысокого роста, щупленький, безобидный. Ничем не занимался особо, иногда работал на стоянках сторожем, прописан был в Поволжском — на улице Скрябина, — делится с корреспондентом «Комсомолки» знакомая мужчины Татьяна Семенова (личные данные изменены). — У него двое сыновей взрослых, жена, которая выгнала его из Поволжского, когда они разошлись. Это уже давно случилось.

Жил на чердаке

Судьба у Артемьева совсем нелегкая. После расставания с супругой Николай вынуждено жил на чердаке. Помог ему сосед Семеновой — Евгений:

— Женя подобрал его оттуда и увез к себе. Он тоже предпенсионного возраста, живет один, может, скучно стало. Тем более, выпивали на пару. Дядя Коля стал жить на Новопромышленной. Пил, ходил по улице пьяный, из-за этого его постоянно задерживала полиция, ему выписывали штраф и отправляли в изоляторы временного содержания.

Татьяна вспоминает, что видела Артемьева последний раз в октябре прошлого года. Именно тогда он ушел от Евгения.

— Оделся, помылся, взял паспорт с собой, сказал, что устраиваться на работу. И пропал, — объясняет женщина. — Потом я увидела новость про труп и сразу же подумала, что это он. Позвонила в полицию и сказала о своих домыслах. Они перезвонили через пять минут и подтвердили, что это он, что сыновья его, якобы, узнали. Даже делали ДНК-экспертизу, чтобы точно подтвердить информацию.

Нет причины смерти, нет дела

По словам нашей собеседницы, Артемьев погиб в районе дачи своих знакомых. Что с ним случилось, она не представляет, хотя некоторые предположения все-таки есть:

— Почему нашли только части тела? Потому что все остальное собаки поели. Бедный человек. Странно, что дети отказались от него и не следили за его судьбой.

Следователи, разбиравшиеся в трагедии, тоже сошлись на том, что Николай не стал жертвой какого-то изощренного маньяка. В то же время до конца они такую вероятность не исключают.

— По результатам проверки принято решение не возбуждать уголовное дело в связи со смертью этого человека. Причина смерти не установлена, судмедэксперт ее не дал, — сообщили samara.kp.ru в СУ СК по региону.

Между тем, следователи подчеркивают — оперативно-разыскные мероприятия по этому случаю продолжатся. В конце концов голова и остальные фрагменты тела Артемьева не найдены. И не исключено, что они как-то прольют свет на произошедшее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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