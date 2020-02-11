«Все началось с хайпа»: в Самаре объявился двойник звезды «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии по футболу

Под занавес трансферного окна в европейском футболе легендарный «Манчестер Юнайтед» объявил о громкой сделке. Клуб подписал контракт с восходящей звездой лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии Бруну Фернандешем. Переход полузащитника ждали многие, в том числе и официант из Самары Антон Федоров. Не случайно, ведь молодой человек, по наблюдениям знакомых и простых любителей главной игры с мячом, — практически точная копия новичка «МЮ».

Бруну перешел в английский клуб в конце января 2020 года ФОТО: официальный сайт "Манчестер Юнайтед"

— Я давно болею за «Манчестер», а за Бруну до поры до времени не следил,- рассказывает корреспонденту «Комсомолки» Антон. — Сходство с ним заметили ребята из самарского фан-клуба «МЮ» — «Samara Reds», с которыми мы устраиваем совместные просмотры матчей. Мы, как обычно, собрались на игру, я был в майке этого сезона, и они такие: «О, Бруну! Ты будешь Бруну!»... Погуглил, вспомнил, как он выглядит, и да, действительно, похож!

Что решили делать с этой схожестью?

— Началось все с простого хайпа в интернете. Тогда как раз шли разговоры по поводу его трансфера, очень удачно вышло с подписанием. Один из ребят предложил сделать фото, якобы его уже купили в «МЮ» — типа официальная церемония, подписывает контракт. Сфоткались, раскидали по группам «Манчестера», АПЛ в российских социальных сетях, и там пошло обсуждение. Некоторые даже верили, что это настоящий Бруну!

До «Манчестера», получается, ты за ним следил не очень внимательно?

— Я слышал о нем, знал, что это молодой футболист, которому, как и мне, 25 лет. Известный он в узких кругах. Сейчас, думаю, ситуация изменится.

Как его оценишь, как футболиста?

— Хороший, перспективный. Идет по стопам Криштиану Роналду. Роналду тоже начинал со «Спортинга», тоже в свое время перешел в «Манчестер Юнайтед». Бруну уверенно двигается по его стопам. И, поскольку игрок он очень хороший, я уверен, что у него все сложится отлично.

"Переход" самарца в "Манчестер" вызвал большие обсуждения в социальных сетяхФото: соцсети

Думаешь, «МЮ» станет лучше с его приходом?

— Они колеблются в середине таблицы, основа не такая сильная, часто ребята со второго состава играют. Думаю, Фернандеш их усилит. Уже в первом матче с «Волками» (прим.ред. «Вулверхэмптон») у него были моменты, он активно действовал и в нападении, и в защите, хотя только за пару дней до игры прилетел в Англию. Сейчас Бруну присматривается к команде, но я уверен — он сделает ее сильнее.

Бруну Фернандеш — лучший португальский футболист?

— Он еще молодой, подает надежды, но он уже отличается в сборной Португалии. Понятно, что он еще не Криштиану, тот опытнее. Но в пятерку лучших Бруну точно входит.

А за «Манчестер» ты давно переживаешь?

— Болею за них уже несколько лет, а в официальное движение вступил в том году. «Samara Reds» только набирала популярность. Сейчас мы в фанатской базе по России. У нас совместные просмотры, наши афиши вешают в барах.

Парень давно болеет за "Манчестер Юнайтед"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кто твой любимый футболист?

— Пока, конечно, не Бруну. Он больше двойник. А в плане любимых — Дэвид Бекхэм. Как раз, когда Бекхэм собирался уходить из «Манчестера», я за них и начал болеть.

Вернемся к Фернандешу, ты как-то подгоняешь себя под его внешность сейчас?

— Стараюсь подгонять, вот татуировку нарисовал, как у него. Есть схожесть, есть татуировка. Еще бреюсь теперь по-другому немного. Я и раньше бороду носил, но теперь, после того, как ребята сказали про то, что мы похожи, иначе ее укорачиваю.

На улице тебя путали с Бруну Фернандешем?

— Нет, пока не доводилось. Бывала схожесть с другими актерами малоизвестными, которых даже не помню сейчас. В шутку, не более того. С Бруну не путали.

Эта схожесть тебе как-то пригодилась в жизни?

— Еще нет. Этот движ возник буквально в том месяце, пока все набирает обороты в социальных сетях.

Родственники знают, что ты двойник известного игрока?

— Нет, они ни о чем не догадываются.

Родственники Антона не догадываются, что у него есть двойникФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расскажи о себе, чем занимаешься, кроме просмотра футбола?

— Мне, как и Бруну Фернандешу, 25 лет. Помимо того, что я работаю официантом, я веду активный образ жизни, занимаюсь спортом — лыжи, бег, пейнтбол, футбол. Еще провожу спортивные мероприятия. Помогаю организатором на всяких эстафетах.

В футбол играешь на какой позиции, там же, где и Фернандеш?

— У нас мини-футбол, поэтому приходится играть на всех позициях. Но в основном я играю в нападении. Иногда, правда, бывает, что и в полузащите.

Антон и сам играет с друзьями в футболФото: Соцсети

За «Крыльями Советов» следишь?

— Раньше плотнее следил, сейчас нет. Вообще за российским футболом мало слежу. Когда мне было 15 лет, мы мало смотрели чемпионат Англии, наш футбол был интересен. А сейчас АПЛ интереснее смотреть. К этому надо стремиться. В России игра не динамичная, скорости другие в отличие от европейских топ-лиг. Иностранцы живут футболом, а наши больше играют ради денег. Хорошо хоть, что стадионы появились хорошие после чемпионата мира.

Какие-нибудь планы, связанные с образом Бруну Фернандеша, у тебя есть? Может быть, были какие-то предложения?

— Мне знакомые предлагали связаться с Евгением Савиным и что-то интересное замутить. Пока времени нет. Еще обсуждалось в Москву поехать, или здесь на каком-нибудь мероприятии, связанном с футболом, поучаствовать. В Самаре не так много турниров, ближайший — KFC-баттл. Может быть, там что-то получится.

Как вы думаете, похожи?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Антон отметил, что очень хотел бы встретится с Бруну лично или увидеть его игру вживую. Может быть, мечту удастся осуществить на летнем чемпионате Европы по футболу, часть игр которого пройдет в Санкт-Петербурге. Парень признался, что на Евро-2020 болеть будет за Россию и за Португалию.

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