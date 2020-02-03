«Крылья» подписали крутого вратаря. Фролов тащил в «Оренбурге», не ест мясо и мощно шутит над собой

Еще до открытия трансферного окна главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович обмолвился, что в числе прочих клуб ищет вратаря. Это должен быть добротный кипер, который сможет заменить опытнейшего Сергея Рыжикова в рамке.

- Рыжиков уже возрастной игрок, надо искать ему замену. У нас есть молодой Овсянников, но турнирная ситуация не такая, чтобы давать ему шанс, - сказал Божович.

Рыжикову 39 лет, в сентябре будет 40. А контракт с «Крыльями» у него до лета этого года. И хотя Сергей все еще в порядке, возраст не может не давать о себе знать.

Судя по просачивающейся в СМИ информации, сначала самарский клуб видел замену Рыжикову в лице 30-летнего чемпиона Белоруссии в составе брестского «Динамо» Александра Гутора. Однако футболист предпочел остаться на родине и перешел в солигорский «Шахтер». Потом появилась информация, что «КС» хотят заполучить экс-вратаря «Оренбурга» Евгения Фролова, который первую часть сезона просиживал на лавке в «Сочи». Потом как-то эти разговоры поутихли, даже говорили, что стороны не договорились. Однако в конце января - начале февраля самарцы пачкой выдали новости о подписании новых игроков, среди которых был и Евгений Фролов.

У Фролова контракт с «Крыльями» на 2,5 года.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Долгий путь в Премьер-лигу

Фролову 31 год. В Премьер-лигу он попал не сразу, пришлось повариться в котле низших дивизионов. Сначала стоял за «Мордоию», с которой пылил во втором и первом дивизионах. Потом был в аренде в «Знамени Труда» из Орехова-Зуева, в московском «Торпедо». Видимо, когда Фролов играл за «автозаводцев», его и заметили в другом московском клубе – «Динамо». Во Фролове видели замену Владимиру Габулову, который перебрался в набирающий массу «Анжи». В столице Евгений Фролов купил себе «Ферарри» будучи четвертым вратарем «Динамо», потом кипера вызвали во вторую сборную России. Казалось бы, тяжелые времени позади, остается только прибавлять.

Но нет. Фролова отправили на Сахалин. В аренду. С «Динамо» потом не сложилось. Была «Кубань». Затем «Балтика». Там уже не молодого, но хорошего голкипера заметили в «Оренбурге», который через год окажется в РПЛ. Решили рискнуть. И не прогадали.

evgeniifrolov Евгений Фролов

Не пьет, не курит, не ест мясо

Фролов стал частью того самого «Оренбурга» Владимира Федотова. Который стал открытием сезона и чуть не запрыгнул в зону Лиги Европы. До заветного 6-го места «Оренбургу» не хватило одной победы.

Вратарь «горожан» в том сезоне рвал и метал. Особенно в начале. Брал пенальти и вообще выглядел в воротах «Оренбурга» очень органично.

- Я не готовлюсь. Просто прыгаю за мячом и все. Даже не знаю, честно, на что тут можно полагаться, - сказал Фролов в том сезоне в интервью «Спорт-Экспрессу», описывая то, как он отражает пенальти.

Прыгучесть вратаря отметил и наставник «Оренбурга» Владимир Федотов. Попутно проговорившись, что Фролов – вегетарианец.

- Фролова мы кормим капустой, помидорами и огурцами. Он не ест мясо, поэтому такой легкий и прыгучий, - сказал Федотов после игры с «Анжи».

Сам голкипер все тому же «Спорт-Экспрессу» признался, что сам пришел к тому, чтобы не есть мясо. По его словам, это полезно для организма:

- Я уже 4,5 года не ем мясо. Чувствуешь легкость, прилив сил, бодрость. По-другому начинаешь себя ощущать. Я осознанно принял решение не есть мясо, не пить алкоголь, не курить табак. Это мое решение – оно монументальное, обратного пути нет.

Шутил над собой, когда сел на лавку

В межсезонье 2019 года Евгений Фролов решил перейти в «Сочи». Команда только вышла в РПЛ и подбирала состав, чтобы не просто не вылететь, а побороться за места в первой восьмерке. Компанию Фролову в «Сочи» составили Федор Кудряшов, Миха Мевля, Александр Карапетян, Александр Бухаров, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин, Антон Заболотный, Ибрагим Цалагов, Кристиан Нобоа… и Сослав Джанаев. Тягаться с последним Фролов не смог. И оказался на лавке.

За полгода в «Сочи» Евгений вышел на поле лишь один раз в официальных матчах – на Кубок России против «Шинника». Фото: ФК «Сочи».

Правда, чувство юмора вратаря от этого не пострадало. Евгений Фролов вообще любитель пошутить. Например, во время ЧМ-2018 в Саранске он представился журналисту из Панамы братом Яна Облака и сказал, что голкипер «Атлетико Мадрид» якобы скоро перейдет в «ПСЖ». Вот и когда в «Сочи» Фролов крепко осел в запасе, он не забыл посмеяться над собой. После одного из матчей Российская премьер-лига в своем инстаграме спросила болельщиков, сколько игр они посетили. Фролов написал, что 10 и отметил, что места были не самыми лучшими – слишком близко к полю.

Евгений Фролов – отличное приобретение «Крыльев». Он вполне может заменить Сергея Рыжикова в рамке. У 31-летнего вратаря все есть для того, чтобы стать основным. При этом самое главное его качество – он боец, который много раз падал, но каждый раз вставал и доказывал, что он может лучше. Такой игрок самарцам сейчас просто необходим.

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