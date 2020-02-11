Онкобольной самарчанке, которой нужно было каждый день ездить к врачам, вручили упаковку "таблеток жизни"

Каждая таблетка – шаг к жизни

Самарчанка, которой пришлось каждый день ездить в онкоцентр за таблеткой жизни, получила упаковку положенного ей лекарства. Ирина Новикова пожаловалась на ситуацию, в которой она оказалась в конце января: женщине можно было только посочувствовать. Ей для лечения рака легкого в 4 стадии нужно каждый день принимать препарат «Тагриссо». Но предоставить его смогли только в станционаре. За каждой таблеткой врачи предложили приезжать каждый день. Эта история вызвала серьезную огласку и, как стало известно сегодня, 11 февраля, пациентка получила препарат бесплатно, по рецепту врача и будет принимать его дома.

Как объяснили в онкоцентре, препарат Тагриссо включен в перечень жизненно важных лечебных препаратов только с 1 января 2020 года. Провести закупку просто не успели, и лекарства для амбулаторного приема в наличии не было.

- На день обращения пациентки в онкоцентр проводилась закупка данного препарата для лечения в амбулаторных условиях по программе льготного лекарственного обеспечения по процедуре в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. Администрации учреждения совместно с пациенткой приняли решение и обеспечили препаратом в максимально быстрый срок в рамках дневного стационара, - рассказали в онкоцентре.

Такой резонанс эта ситуация вызвала еще и потому, что речь шла о людях, для которых своевременное получение лекарства – вопрос выживания. Но купить лекарство самостоятельно могут позволить себе только очень состоятельные люди: одна таблетка (не упаковка!) стоит более 10 тысяч рублей, упаковка в 30 таблеток – почти 400 тысяч. И такая таблетка нужна Ирине ежедневно в течение нескольких месяцев – только тогда у нее есть шанс выжить и вырастить маленького сына.

Именно за этой таблеткой жизни пациентку просили приезжать каждый деньФото: СОЦСЕТИ

Препарат нужен троим

Оказалось, что этот препарат сейчас получают трое жителей Самары. Все – в условиях дневного стационара. Об этом корреспонденту КП-Самара рассказали в онкоцентре.

- Всего этот препарат сейчас получают трое жителей Самары, все – в условиях дневного стационара. Количества препарата достаточно, - отметили здесь.

В онкоцентре заверили, что сейчас идет закупка «Тагриссо». Более того, отвечая на вопросы Ирины Новиковой в соцсетях, представители минздрава заверяли, что закупка должна была завершиться еще до конца января. Однако на портале госзакупок обнаружился только один-единственный аукцион по приобретению «осимертиниба» Самарской областью – и размещен он 7 февраля 2020 года, уже после широкого освещения ситуации в прессе и официального запроса «КП-Самара» с просьбой прокомментировать ситуацию. Победитель торгов будет известен к концу февраля. Всего за 2,2 млн рублей власти предполагают закупить 240 таблеток – по 80 таблеток на каждого больного, этого им даже на три месяца не хватит.

Интересно, что в других регионах суммы контрактов на аналогичное лекарство более значительные, а торги объявлены гораздо раньше. Например, аукцион на 13,7 млн уже завершен в Чувашии, на 9,1 млн – в Орловской области, на 105 млн – в Башкортостане.

«Разобраться и доложить»

10 февраля ситуация с обеспечением Ирины Новиковой лекарствами заинтересовала главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Глава следкома поручил провести проверку по описанным в СМИ фактам и доложить ему о результатах.

Напомним, это уже не первый вопрос к качеству оказания помощи больным с онкологией в Самаре. На прошлой неделе министр здравоохранения расторгнул контракт с главврачом 15-й поликлиники из-за отказа завотделением выдать больному направление на госпитализацию в онкоцентр. Медики опасались, что из-за выдачи этого направления учреждение потеряет деньги. Такое отношение резко осудил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он назвал такого врача «бездушным учетчитком денежных знаков»

–Такие усилия тратит государство, деньги такие колоссальные. И вот здесь, когда человеку на ранней стадии можно помочь, так бездушно к нему относятся! – заявил он.

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