2020-02-11T16:27:42+03:00
Спорт

Китайский клуб Марека Гамшика и команда с родины Бьорндаленов и Эдегора: с кем сыграют «Крылья Советов» на сборе в Испании

Представляем соперников самарцев
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Крылья» проведут на сборе в Испании четыре контрольных поединка.«Крылья» проведут на сборе в Испании четыре контрольных поединка.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» завтра, 13 февраля, начнут свой третий сбор в зимнюю паузу в РПЛ. Два предыдущих самарцы провели в Турции, а теперь решили полететь в солнечную Испанию.

Тренироваться и играть на Пиренеях подопечные Миодрага Божовича будут до 22 февраля. За это время они проведут четыре контрольных матча. Как и на прошлом сборе в один день «Крылья» сыграют две игры. 16 февраля самарцы встретятся с китайским клубом «Далянь Ифан» и «Краснодаром», а 22 февраля – с московским «Торпедо» и норвежским «Стремсгодсетом». Рассказываем о соперниках.

«Далянь Ифан»

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Самый интересный соперник «Крыльев» по предстоящим сборам. Тренирует «синих ястребов» Рафаэль Бенитес. На всякий случай – тот самый, который выигрывал Лигу чемпионов с «Ливерпулем», Кубок УЕФА с «Валенсией», Лигу Европы с «Челси», Клубный чемпионат мира с «Интером» и еще кучу всяких трофеев.

В распоряжении у Рафы Бенитеса есть очень хорошие игроки. Это Эммануэль Боатенг, который еще будучи игроком «Леванте» отгружал трешку «Барселоне»; знакомый по выступлениям за «Рубин» и «Зенит» Соломон Рондон, который до Китая поиграл в АПЛ. Но главная звезда «Далянь Ифан», конечно, словак Марек Гамшик.

Сейчас в чемпионате Китая межсезонье. В прошлом году «Далянь Ифан» закончил сезон на девятом месте.

«Краснодар»

В первом круге этого сезона «Крылья» уступили «Краснодару» 2:4. Фото: ФК «Краснодар».

В первом круге этого сезона «Крылья» уступили «Краснодару» 2:4. Фото: ФК «Краснодар».

В представлении не нуждается. Самарцы встречаются с «быками» регулярно в чемпионате России. В последний раз – в первом круге этого сезона. Тогда «Краснодар» обыграл «КС» на своем поле 4:2. Голами в составе «Крыльев» отметились Александр Соболев и Паул Антон. Теперь Соболев самарцам не поможет – он в аренде в «Спартаке», где уже успел открыть счет своим голам.

Всего «Крылья Советов» и «Краснодар» встречались 18 раз. Результаты распределились поровну – шесть раз побеждали волжане, шесть раз – «быки», шесть раз команды расходились миром.

На зимнюю паузу в чемпионате страны клубы ушли на противоположных местах в турнирной таблице: «Крылья» - предпоследние, «Краснодар» - второй.

«Торпедо»

В прошлом году «Торпедо» выбило «Крылья» из Кубка России. Фото: ФК «Торпедо» (Москва).

В прошлом году «Торпедо» выбило «Крылья» из Кубка России. Фото: ФК «Торпедо» (Москва).

Еще один давний знакомый «Крыльев» по чемпионату страны. Раньше клубы встречались регулярно, однако после того, как у «автозаводцев» начались финансовые проблемы, рандеву сократились.

Сейчас «Торпедо» переживает ренессанс. У клуба новый владелец, который готов вкладывать в команду и развивать ее. «Торпедо» в прошлом сезоне перебралось из ПФЛ в ФНЛ и уже успело пошуметь в первом дивизионе. На зимнюю паузу черно-белые ушли на втором месте в турнирной таблице. Причем лидировало «Торпедо» весь сезон, только под занавес осенней части чемпионата сбавив ход и пропустив вперед «Ротор».

Возглавляет «автозаводцев» в прошлом защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, который играл за «Крылья» на рубеже веков. Есть в составе черно-белых и другие знакомые самарским болельщикам лица. Например, уроженец Самары и воспитанник местного футбола Сергей Божин или поигравшие за «Крылья» Роман Шишкин и Сергей Шустиков.

В этом сезоне «Крылья» и «Торпедо» уже успели пересечься. Их свела сетка Кубка России в 1/16 финала. Матч в Москве завершился победой хозяев 2:0.

«Стрёмсгодсет»

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Темная лошадка среди соперников «Крыльев» на испанских сборах. Норвежский клуб из городка Драммен, в котором живут, даже если считать с пригородами, около 70 тысяч человек. Городок, правда, знаменит своими уроженцами. В Драммене родились братья-биатлонисты Оле и Даг Бьорндалены, восходящая звезда норвежского футбола Мартин Эдегор и разные культурные деятели.

Команда появилась на свет в начале 20 века – в 1907 году – и за это время дважды становилась чемпионом Норвегии. В последний раз не так давно – в 2013 году.

После этого у «Стрёмсгодсета» все тоже было неплохо – он стабильно занимал высокие места в национальном первенстве и играл в Лиге Европы. Правда, до групповой стадии еврокубка не добирался. А вот в последние два сезона дела резко ухудшились. В 2018 году клуб из Драммена стал 13-ым, а в прошлом году 11-ым.

В команде играют преимущественно норвежцы. Есть несколько легионеров, которые в основном в «Стрёмсгодсете» находятся в аренде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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