"Уже неделю падаем, а увидели сейчас?": самарским "управляшкам" дали два дня, чтобы убрать лед, что думают жители

Почти каждый год зима в Самаре начинается с постов в социальных сетях о недостатках уборки снега: мол, ну вот, опять зима подкралась неожиданно. В этом году зима застала врасплох коммунальщиков в феврале. От последнего месяца холодного времени года не ждали сюрпризов, но они случились: мокрый дождь удачно чередовался с морозцами, а когорта дворников и техники опять оказалась не до конца готова к капризам природы. В итоге больше недели назад город превратился в каток. "Ну и ладно, растает", - махнули рукой причастные к чистоте городских улиц люди. Не растаяло.

Проблема гололеда на этой неделе стала самой актуальной в твиттере. Да что там, даже встречаясь в реальности люди привыкли начинать разговор не с вопросов о погоде, а интересуясь: "Ну что, падаете?"

Многие дворы стали недоступны для машин: мокрая кашица застыла в виде глубокой колеи. Заезжаешь - не выберешься. Одинаковая ситуация почти по всему городу: в центре, на проспекте Ленина, на Ново-Садовой, на Безымянке. А что на набережной? Горы песка, грязь. В Москве же могут троутары в центре почистить так, что кажется -никакой зимы нет. А у нас что мешает? Хотя бы пару километров вдоль Волги?

И вот, спустя неделю, к тому моменту, когда горожане уже более менее научились передвигаться как пингвины, мелкими шажочками, бочком и по снегу, а таксисты уже устали пересчитывать небывалую прибыль, управляющим компаниям все же погрозили пальцем. В пятницу представителей этих организаций созвали на совещание в ГЖИ. Приехали далеко не все, у большинства нашлись занятия на пятничный вечер поинтернеснее. Но посыл все-таки прозвучал: ото льда к понедельнику избавиться, иначе штрафы, до 300 тысяч рублей. В нашем дворе, кстати, никто на тротуары и дороги не вышел. Прямо сейчас я могу полюбоваться из окна ведущей к арке у подъезда ледяной дорожкой, она красиво блестит на солнце. Судя по тому, что пишут в комментариях читатели "КП", им также не посчастливилось встретить на своем пути раскаявшихся сотрудников УК.

Конечно, у УК есть еще воскресенье. Конечно, руководительница ГЖИ Виктория Каткова была очень убедительна. С понедельника инспекторы будут ездить и выборочно проверять территории, возможно, как раз руководствуясь твиттером. Но поможет ли это?

Прокуратура в свою очередь нашла нарушения в работе МП "Благоустройство". Прошлись по Ново-Вокзальной, Ставропольской, Воронежской - а там тротуары не очищены и ничем не посыпаны. Для жителей это уже неделю тайной не является. Да и в травмпункте в больнице Семашко подтвердят.

Но что же случилось? Что весь город стал катком и это уже неделю не могут изменить?

Метеослужбы чиновников обо всех капризах погоды предупреждают заранее. Горожанам рассылают предупреждения, коммунальщики мобилизуются. Но, в этом году это стало особенно очевидно, делают это явно недостаточно. Сейчас, наверняка, УК и город будут делить территории и выяснять, кто и что должен чистить. Найдутся приграничные площадки, УК расскажут, что у них не хватило техники, дабы почистить дворовые дороги. Виноваты будут и автовладельцы, они и впрямь не торопятся убирать свою технику с проезда.

Но ведь длится это все не первый год. И каждую зиму вопросы и проблемы почти одинаковые. То снегопад, то гололед - и никакого разнообразия. Так неужели нельзя не в конце зимы спохватываться и обещать всем штрафы, а прописать законы так, чтобы за любое их нарушение кара была быстрой, неизбежной и страшной? Чтобы управляющие компании боялись лишиться лицензии, причем навсегда, а не так, что одна закрылась, вторая открылась с теми же лицами в руководстве - и все счастливы?

Не должен губернатор разбираться с обледеневшими крылечками, и президенту не должны писать об этом письма. Но для того, чтобы люди не боялись переломать ноги на улицах, коммунальщикам нужно уметь работать. И если за столько зим этому не научились - пусть даже у соседних регионов, где умеют почистить дорогу до асфальта - может, нужны новые люди? Которые наконец-то смогут рассчитать, как нужно работать зимой и она не будет для них каждый раз неожиданностью?