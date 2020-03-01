2020-03-01T18:16:16+03:00
Общество

Масленица 2020 в Самаре: самые яркие моменты в фотоотчете наших фотокоров

Провожали зиму с размахом
Евгения ВАСИНА
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Самая большая Масленица в СамареСамая большая Масленица в СамареФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Масленица 2020 в Самаре стала общегородским праздником. Провожали зиму и встречали долгожданную весну во всех городских районах, как и положено, с блинами, хороводами, песнями и танцами.

Танцы, как часть праздника Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Танцы, как часть праздникаФото: Альберт ДЗЕНЬ

На самой большой площади города по традиции нарядили самую большую Маслену. В усадьбе самарского Деда Мороза можно было попрощаться с главным волшебником зимы.

На площади приготовили около 10 тысяч блинов Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На площади приготовили около 10 тысяч блиновФото: Альберт ДЗЕНЬ

На самой площади работал Город мастеров, в котором развернулась большая ярмарка с изделиями ручной работы из дерева, лозы, глины.

Победительницы конкурса Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Победительницы конкурсаФото: Альберт ДЗЕНЬ

Здесь же расставили победительниц конкурса «Самарская Маслёна – гостья дорогая!». А на сцене выступали народные коллективы, для детей показали представление кукольный театр.

Любимая масленичная забава Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Любимая масленичная забаваФото: Альберт ДЗЕНЬ

Согревали гости в спортивных соревнованиях – перетягивание каната, бои подушками, прогулка на ходулях.

Весело было и на набережной. Там гулянья устроила «Комсомольская правда».

На набережной гостей встречала "Комсомолка" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На набережной гостей встречала "Комсомолка"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Встречали гостей праздника веселые скоморохи, развлекали увлекательными конкурсами и викторинами, проверяли ловкость в молодецких забавах, радовали песнями и частушками.

Летали валенки и не только Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летали валенки и не толькоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сцене творилось настоящее веселье: музыкальные, танцевальные номера. Хотелось пуститься в пляс забыв о зиме.

Песни звучали рекой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Песни звучали рекойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Даже самым юным было, чем заняться.

Было чем заняться даже самым юным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Было чем заняться даже самым юнымФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более подробный отчет с нашего праздника уже скоро можно будет прочитать на страницах газеты "Комсомольская правда".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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