Истина где-то рядом: по делу экс-главы СОФЖИ, которого обвиняют в «распиле», пропали важные документы

В Самарском районном суде приступили к допросу потерпевших по громкому делу Реналя Мязитова и Евгения Вагнера. Реналь Мязитов – бывший глава Самарского областного фонда жилья и ипотеки, Евгений Вагнер – директор (ООО «СК «Евроальянс»). Их обвиняют в сговоре для того, чтобы «распилить» бюджетные денежки.

Напомним, по версии следствия, за время своего «правления» Мязитов натворил немало дел: дважды заплатил фирме Вагнера (ООО «СК «Евроальянс») за снос военного городка на 19 км Московского шоссе, продал за бесценок участок в Самаре и лакомый кусок земли в Тольятти.

Защита Мязитова утверждает, что он был лишь исполнителем, а все важные решения принимал Попечительский совет, который чуть ли не подробную инструкцию составлял: с кем заключать договор, кто будет исполнителем, когда деньги переводить. Мязитов обязан был следовать этому алгоритму неукоснительно.

Вот только решений Попечительского совета ни следствию, ни суду добыть не удалось. Как объясняют адвокаты, минстрой, сотрудники которого входили в совет, отвечает, что протоколов у них нет, СОФЖИ – что отдали все следствию, следствие – что все полученные бумаги вложены в материалы уголовного дела. Но там пусто!

Защита Мязитова считает, что договор от 2015 года и дополнительное соглашение, заключенное годом позже, не дублируют, а дополняют друг друга

– Где бумаги? – этот вопрос сегодня задавали представителю потерпевшего – юристконсульту СОФЖИ.

Молодой человек бледнел, делал пометки у себя в блокноте и честно отвечал, что не может ответить на этот вопрос. Как и на многие другие: предъявлял ли минстрой претензии к СОФЖИ по поводу потраченных субсидий и пытался ли СОФЖИ взыскать ущерб с «Евроальянса», к примеру.

На следующее заседание суд пригласил нынешнего руководителя СОФЖИ Сергея Кандакова в надежде, что он знает больше других.

– Весь порядок освоения субсидий был одобрен Попечительским советом, – уверяет адвокат Ольга Белова. – Мы исследовали все движения денег по счетам и удостоверились в том, что семья Мязитовых ничего не могла присвоить. У них ничего нет – только квартира, взятая в ипотеку. Поэтому-то СОФЖИ до сих пор не заявил гражданского иска о возмещении ущерба – его просто нет, все работы были выполнены в соответствии с решениями Попечительского совета.

По словам адвокатов, сделка с военным городком, которую следствие посчитало преступной (снос 38 зданий, по версии следствия, был оплачен дважды), на самом деле таковой не являлась, и дублирующих позиций в документах не было. Так это или нет, теперь предстоит рассказать новому главе СОФЖИ Сергею Кандакову. Разумеется, если он найдет время для того, чтобы явиться в суд.

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