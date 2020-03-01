«А зубки у нее от соски рассосались»: в Самарской области допросили родителей, которые могли избивать 2-летнюю дочку

ИЗМЫВАЛИСЬ ГОДАМИ

История маленьких Ангелины и Михаила потрясла Самарскую область в 2018 году: девочка попала в больницу без самых необходимых вещей, народ кинул в соцсетях клич, люди заинтересовались судьбой ребенка, и тут-то выяснилось множество страшных вещей. Например, что в 2 года и 8 месяцев девочка весит почти в 2 раза меньше нормы – всего 8 кг. Бабушка, которая находилась с малышкой в больнице, не могла внятно объяснить, откуда у нее многочисленные травмы и выбитые зубы. А мамаша появилась на пороге учреждения лишь спустя несколько дней, при этом недокормленной или больной вовсе не выглядела.

Стали разбираться, и выяснилось, что о тяжелой судьбе ребенка волонтеры «куда следует» сообщали еще в 2017 году, семью поставили на учет, но ситуация лишь усугубилась. И были ли у малышки шансы выжить, не попади она в больницу, никто до сих пор не берется с уверенностью утверждать.

Фото волонтеров времен 2017 года

При этом у Ангелины был родной брат Михаил, с которыми они родились в один день с разницей в несколько минут. К мальчику в семье относились иначе, и выглядел он гораздо более ухоженным, чем его сестра, хотя лаской и заботой также не был избалован.

Брата и сестру забрали в детский дом, где они быстро начали набирать вес, научились доверять окружающим, а Ангелина недавно начала говорить первые слова и короткие предложения.

АБСУРД

После того, как тяжелое состояние детей получило широкую огласку, следователи начали масштабную проверку, и недавно мать Ангелины и Михаила – Надежду М. отдали под суд. По словам волонтеров, которые продолжают следить за ситуацией, матери вменяют совершение трех преступлений – истязание, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Девочка попала в больницу в 2018 году в крайнем истощении

- Ее допросили первой, нас в зал не пустили, зато нам «посчастливилось» услышать показания ее отца: он пытался убедить суд, что они живут с Надеждой уже 10 лет, хотя знакомы 7 лет, сейчас снова сошлись и готовы забрать обоих детей, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» Марина Федотова. – Однако отец не смог припомнить, в каких больницах лежала его дочь, при каких обстоятельствах она получила травму головы и как выбила себе передние зубки. Он промямлил что-то вроде «наверное, зубы сами рассосались от соски».

Психолог, который работает сейчас с братом и сестрой в детском доме, по словам волонтеров, рассказал, что девочка сначала сильно боялась людей, не улыбалась, просьбы выполняла, но с большой осторожностью. Сейчас она сильно изменилась и стала обычным ребенком. Мама и правда навещает их с братом дважды в неделю, но женщина в настоящий момент ограничена в родительских правах.

Такой сфотографировали ребенка малышку

Суд намерен допросить всех волонтеров, которые следили за судьбой этой семьи, в том числе тех людей, которые в 2017 году первые забили тревогу. Также на заседание должны вызвать и бабушку – многие волонтеры уверены, что она тоже била малышей, но по делу она проходит свидетелем.

Люди, которые наблюдали за поведением Надежды М. в суде, говорят, что она не выглядит обеспокоенной, расстроенной или испуганной. Между тем, самая тяжкая статья из тех, что ей вменяются, - истязание малолетнего – предусматривает реальное лишение свободы на срок до 3 до 7 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/703749" frameborder="0"></iframe> В Самарской области девочку избивала и морила голодом родная мать.

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