От Жорополка до Аспиринки: как назвать кота, чтобы любил и не гадил в тапки

1 марта в России отмечают День кошек. Эти очаровательные существа уже давно стали нашими верными друзьями. Хотя заядлые кошатники точно знают, что мы для пушистых и усатых скорее неразумные дети, которых можно терпеть только когда они кормят и гладят. Ну а наша любовь к котам безгранична, сегодня многие даже имя своим любимцам выбирают не просто так, а опираясь на советы астрологов и психологов. Так что Васьки и Барсики живут сегодня по большей части в деревенских домах, а в городских квартирах кого только не встретишь: например, у заместителя редактора Комсомольской правды - Самара обитает кот с гордым именем Гастон Лапусик Девятый Купер. И если этого красавца назвать как-то по другому, то он даже к миске не подойдет! В честь праздника журналисты КП-Самара решили выяснить, как же стоит называть своих питомцев, а какие имена лучше положить на дальнюю полку.

Целый букет котов - получите и распишитесьФото: Анатолий ЖДАНОВ

Гладислав, Кусимир, Жорополк, Вкусилиса – на просторах интернета обсуждают список якобы «славянских» имен для домашних любимцев, которые очень точно описывают их характер. Может это и шутка, но многие счастливые хозяева при появлении дома котенка начинают ломать голову, как его «обозвать»: мелкий Шкода? А ну как и правда кот потом хулиганить будет? Васька? Да не в деревне вроде. Те, кто поленивее так и останавливаются на какой-нибудь Мурке или Барсике. Но есть люди, которым не все равно, кто будет кусать их за пятки по ночам. И они к делу подходят серьезно. Сначала на помощь приходит интернет.

У этого рыжего свой характерФото: Алексей ФОКИН

Кот по алфавиту

Достаточно забить в любом поисковике «как выбрать имя коту», как вам выдадут целые сотни вариантов на возможные буквы алфавита: от Аби до Яши, в списке будут и обычные Афанасии, и экзотические Жерары да Эросы. Правда, западать на экзотику все же не стоит. Во-первых, будьте уверены: чаще всего усатого-полосатого вы будете звать по ситуации: например, «Пшолнафиг», или «кудаполез». Но имя должно быть у каждого, и лучше всего, чтобы зверь его понимал.

- Кличка все же должна быть проста для восприятия кошки, в идеале она должна состоять из двух слогов и включать шипящие или свистящие буквы – это поможет кошке быстрее привыкнуть к ней, - советует заводчик питомника кошек селкирк-рекс «Handbell», фелинолог Надежда Колпакова. – Лично я всегда считала суеверием мнение о том, что имя определяет кошачью судьбу. Многое зависит от воспитания животного. Но однажды я назвала котенка Гамлетом. И он умер из-за неудачной кастрации. Я склонна думать, что это просто совпадение и нам просто попался бестолковый ветеринар. Впрочем, Гамлетами стараюсь больше котов не называть.

Говорят, что имя кота должно его характеру соответствоватьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Взгляни в глаза мои суровые…

Ориентироваться при выборе имени для кота можно и на внешность питомца – черный кот запросто может стать Угольком, белый – Снежком, пушистый – Пушком, лысый – Скиннером (от skin – кожа). Присмотритесь к коту: может, в нем скрывается ушастый Йода или Добби? А может быть, невозмутимый Будда?

- Я развожу тайских кошек, они голубоглазые, поэтому их часто называют именами, которые связаны с синим – Сапфирами, Лавандой, - рассказывает владелец питомника тайских кошек Musipu Анна Сидоренко. – Лично я немного суеверна и к выбору имени отношусь серьезно. Но однажды утром, взвешивая и рассматривая новорожденных котят, которым нужно было придумывать имена на букву «Т», я поймала себя на мысли, что разговариваю с ними как-то ну очень подходящими словами: Ты ж мой милаш, ты ж мой мурчиш, ты ж моя мечта. Так получился помет Тыжиков - Ti`zhMoy Malish, Ti`zhMoy Mimish и так далее.

Ну и как таких Угольками не назвать?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В паспорте все серьезно

Заводчики любят вспоминать забавные имена, которые подслушали в других питомниках: про сибирского котенка Асисяй, бенгальскую кошку Анашу и тайского кота Дратути. И это не считая всяких Беляшей да Снюш – фантазии профессионалов можно только позавидовать. Вот только объяснить, почему питомца назвали именно так, они могут не всегда – иногда просто нужно подобрать имя на определенную букву.

- Я очень долго выбираю своим имена, это может занять даже месяц, - говорит Надежда Колпакова. – Бывает, что хозяева их потом называют по-своему – так по дому начинает бегать какая-нибудь Бобося, которая по паспорту значится Маркизой. А бывает, что и самые необычные имена приживаются: помню, как-то я назвала кошечку Tekila from Handbell, так ее во многом взяли благодаря имени – глава семьи сказал, что как раз любит этот напиток.

Список для любителей славянских имен

Звезды подскажут

Специалисты не советуют давать питомцам имена умерших до этого любимцев – как бы молодое животное не притянуло к себе болезни старого. Но есть и те, кто в суеверия не верит:

- Прямо сейчас у меня есть покупатели, которые ждут, пока немного подрастет котенок, которого они назовут Кинг. Мальчик этот должен был родиться после определенной даты, и его терпеливо ждали, – говорит Анна Сидоренко. – Тайские коты с такой кличкой в доме у этих людей живут уже более 40 лет. Хозяева считают, что время от времени Кингу приходится уходить, чтобы найти себе новое тело.

Некоторые имя коту выбирают при помощи нумерологии – подходящие сервисы легко найти в интернете. А другие даже готовы заплатить астрологу за помощь. По словам Сидоренко, для одного из ее котят новые владельцы составили индивидуальный гороскоп и назвали его так, как указали им звезды – Шанти, в надежде на то, что в таком случае он должен вырасти большим, добрым и умным.

- Подбор имени для животного проводится совершенно по другим техникам, не так, как для человека, - объяснила консультирующий ведический астролог Наталья Пирогова. - Дома астрологического гороскопа представляют собой чакры (энергетические центры) человека. У человека их семь, а у животных только три. Поэтому для животных нужно строить особый гороскоп.

Спросите совета у питомца

- Могу вам сказать, что от имени питомца многое зависит, - рассказали нам в самарском приюте для бродячих животных "Хати". - Если назвать животное Васькой или Муськой, то велика вероятность, что оно у нас задержится. Нужно найти какую-то изюминку. Сейчас, например, у нас живут коты Карабас и Вилли, один из-за особенностей челюсти постоянно показывает язык, а второй - обладатель шикарных усов, прям как у Вилли Токарева.

Иногда имена помогают даже спасти кота. Один из клиентов приюта взял котенка домой и тот начал болеть. И тогда малыша назвали… Аспиринкой. А что, и буква «С» есть, и надежду дают. И котик обзавелся богатырским здоровьем.

Кстати, большинство котолюбов рекомендуют давать имя животному раз и навсегда. Потом же сами к другому не привыкните:

- У меня была кошка, которую мы не собирались сначала оставлять. Вот и назвали Дусей, просто, чтобы хоть какая-то кличка была. Потом, когда она уже прижилась у нас, и Пуфиком обзывали, и Маркизой. Но нет, навсегда осталась Дусей, - рассказывает забавный случай ветеринар Ольга Лапшова. Она же советует не издеваться над животным, снаюжая его несколькими именами, если члены семьи не могут договориться. Это может оказать негативное влияние на психику животного и оно вообще перестанет доверять хозяевам.

Волонтеры советуют не забыть проконсультироваться с самим питомцем: нравится ли ему имя. А то назовете вы его, скажем Винсентом, а он в душе - Рембо. Посмотрит тогда кот на вас выразительно и в ботинки написает. Так что угодить придется не только себе любимому, но и коту.

КОНКРЕТНО

А как вашего кота зовут?

Михаил Матвеев, депутат Самарской губдумы:

- У меня живет кот Чеша, назван так от Чеширского кота. Просто, тоже улыбаться любит

Ольга Афанасьева, заместитель редактора КП-Самара:

- У родителей живет шесть кошек. Двух девочек зовут Дуня и Дуся, ни ту, ни другую не хотели оставлять, поэтому имя придумывали черновое. Кошки прижились, имена тоже, переназвать не получилось. Белого, похожего на регдола красавца назвали Лапусик Гастон Девятый Купер. Тут все намешано - и имя из любимого сериала, и имя поклонника сестры, и игра слов. Но коту так наименование понравилось, что он теперь не соглашается ни на какие сокращения отзываться!

Владимир Сухов, актер Самарского театра драмы:

- У нас самый прекрасный кот в мире, зовут Зевс. И ведет себя соответствующе. Зря такое имя выбрали, стоило назвать как-нибудь попроще. Надо же учитывать, коты живут как хозяева в квартире. Вот у нас Зевс главный.

Екатерина Гудзима, сопердседатель регионального штаба ОНФ Самарской области:

- Платону шесть лет. Завести кота было мечтой старшей дочери Алины, она опила на него несколько лет. Мы с мужем были против, с нашим графиком работы и ритмом жизни взять домой питомца значит обречь животное на постоянно одиночество. Убеждения дочери, что она будет за ним ухаживать, кормить, вычесывать, холить и лелеять, первым убедили папу, я осталась в меньшинстве и у нас появился Он, британец- аристократичен, холоден и неприступен, интеллигентен и задумчив. Посмотрев на него сразу поняла это Платон (по родословной имя к него должно было начинаться на букву П).

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