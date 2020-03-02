«Малышка спала на коврике у двери»: знакомая семьи рассказала, как умирала 2-летняя Ксюша, которую избил отчим

Вечером 9 июня прошлого года в Тольятти вызвали скорую помощь для маленькой Ксюши. Но медики, которые прибыли на бульвар Курчатова, помочь малышке уже ничем не смогли. Зверски избитая девочка была мертва. Впоследствии выяснится, что умирала она долгих 24 часа, а ее мама, Зинаида Дубровина, в это время пила, устраивала личную жизнь, жаловалась окружающим на безденежье, - в общем, была занята более «важными» делами.

В убийстве ребенка обвиняют Антона Проскурина, с которым в то время жила Зинаида. Однако волонтеры, которые занимаются в Тольятти спасением детей из семей родителей-садистов, уверены: мамаша виновата ничуть не меньше.

С корреспондентами «Комсомолки» согласилась поговорить Станислава Осадач – она тесно общалась с семьей в последние три дня до гибели ребенка и даже пыталась спасти малышку. Она рассказала свою версию истории, которую сейчас расследуют эксперты.

ЛЕЖАЛА НА КОВРИКЕ У ДВЕРИ

- С Зиной мы познакомились 6 июня прошлого года, это был четверг, она пришла на стажировку к нам в магазин. Сначала казалась обычной девушкой, потом стала жаловаться, что у нее трое детей, муж зарабатывает мало, есть дома нечего, шестой день голодные сидят. И так она это жалобно рассказывала, что я не выдержала. Вечером вместе с ней зашли в магазин, я накупила продуктов всяких, зашли к ним в квартиру. Свет был выключен, какой-то мужик лежал на диване, сразу заявил нам: свет не включайте, мы спим. Я – женщина не робкая, ответила ему, что не нанималась им еду таскать, и включила свет. Тогда-то и увидела ее: Ксюша спала на маленьком матрасике у самой входной двери, мы только чудом на нее не наступили. А матрасик прям крохотный, у моей собаки подстилка больше.

Я ей пряник дала, она его так быстро проглотила, что я не заметила. Правая ручка у нее забинтована была так туго, что аж посинела, на лице – уже проходящий синяк под глазом. Я спросила, что случилось, Зина сказала, что она с качели упала – отсюда и синяк, а руку врачи забинтовали, потому что девочка связки растянула. Уже гораздо позже я узнала, что рука у нее была сломана, причем давно, в больницу ее не водили, и кости срослись неправильно. Но тогда еще я верила Зине.

Я обняла девочку, в шутку говорю ей: поехали ко мне? А она кивает. Зина мне говорит: «Да хоть сейчас забирай». У меня аж сердце сжалось. Я сказала, что посреди ночи ребенка таскать с места на место не следует, пусть, мол, на работу ее приводит завтра, я тогда и заберу.

На другой день рано утром она и правда привезла Ксюшу, спокойно отдала ее и ни разу не поинтересовалась, как она там.

Зинаиде Дубровиной 2-летняя дочь была не нужна.Фото: кадр с видео

ГОЛОДНАЯ И БЕЗ ЗУБОВ

7 июня, в пятницу, я вызвала маму, и она на такси забрала Ксюшу к нам домой, у меня там моя 6-летняя дочка была, так что я надеялась, что девочкам будет весело.

Время от времени звонила маме и спрашивала, как у них там дела. Она мне говорит: понять не могу, в чем дело – порезала овощной салат, а Ксюша кушает его и стонет. Зато на обычную вареную гречку накинулась, как коршун. Съела все, что было, выпила залпом две кружки сладкого чая и заснула.

Позже я узнала, что у Ксюши были все зубки переломаны – видимо, ее часто били по лицу. Тогда я подумала, что это стоматит или воспаление десен. Сказала Зине, что надо бы малышку зубному показать.

Беда пришла, откуда не ждали: мама повела обеих девочек гулять, а Ксюша, как только они подошли к детской площадке, начала сильно плакать. Успокоить ее никак не получалось, и девочку привезли ко мне в магазин. Как только Ксюша увидела маму, плач сразу оборвался.

В магазине оставить ее было нельзя, и Зина позвонила Антону, чтобы он забрал ее. Когда он пришел, грубо схватил девочку за больную ручку и увел.

На следующий день Зина рассказала, что у Ксюши, наверное, флюс – голова, как шарик раздулась, очень, мол, забавно смотрится. Но это была суббота, она была уверена, что врача не найти, и решила подождать до понедельника.

Сейчас Антон Проскурин является главным фигурантом уголовного дела об убийстве ребенка.Фото: СОЦСЕТИ

УМИРАЛА В МУЧЕНИЯХ

В воскресенье, 9 июня, только и разговоров у нее было, что о ночных посиделках – мол, приходила Наташка, пили пиво, Антон начал ее за грудь хватать, пришлось с подругой драться и выгонять ее вон.

Ни слова о дочке. Тогда-то я и решила, в понедельник пойду в органы опеки – опасно оставлять ребенка в такой семье.

А вечером после работы звонит мне Зина и говорит: «Ксюши больше нет». Я, как была, в пижаме, приехала к ней, а там Антон в наручниках, и Ксюша голенькая на диване. Одна половина лица так распухла, что ресницы над губой оказались. Впоследствии следователь сказал, что она умирала 24 часа, я до сих пор жалею, что не оставила ее у себя, когда была такая возможность.

Чтобы понять, что же произошло, я разыскала ту самую Наташку, с которой Зина и Антон пили пиво в ночь с 8 на 9 июня. Она тогда была пьяная и, когда узнала о смерти Ксюши, сказала что-то вроде: «Все-таки они это сделали». Я так и не смогла добиться от нее подробного рассказа о том вечере – может быть, во время драки они Ксюшу задели, она же у самой двери спала всегда. Однако та девушка с уверенностью сказала – это Зина лупила Ксюшу, причем всегда била ее по голове. Поэтому-то я и не понимаю: почему только Антон под следствием? Зина виновата ничуть не меньше.

Волонтерам удалось обнаружить фотографии, на которых запечатлена избитая и окровавленная девочкаФото: Кадр видео

ТРЕБУЮТ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Сейчас Антон Проскурин является главным фигурантом уголовного дела об убийстве ребенка. Зинаиде Дубровиной, по сведениям волонтеров, вменяют только неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В соцсетях жители Тольятти запустили флэшмоб с хэштегами #ксюшахотелажить, #зинанемать и #зинувтюрьму. Они требуют привлечь мать к ответственности за истязание ребенка и за оставление дочери в опасности. Ведь волонтерам удалось обнаружить фотографии, на которых запечатлена избитая и окровавленная девочка – кто делал снимки, Антон или Зинаида, а также в какое время они были сделаны, предстоит выяснить следствию.

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