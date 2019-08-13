2019-08-13T13:42:09+03:00
Общество

Ее нужно сажать! Мать зверски убитой в Тольятти двухлетней девочки попалась на краже телевизора

Сейчас на женщину также завели уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию, но волонтеры считают, что этого мало
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Это была счастливая семьяЭто была счастливая семья
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Мать зверски забитой до смерти двухлетней девочки из Тольятти Зинаида Дубровина оказалась подозреваемой в деле о краже в Жигулевске. Сейчас, как рассказали волонтеры, против нее заведено уголовное дело. Женщина украла телевизор из дома своих знакомых.

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- Кроме того, нам стало известно, что сейчас в Тольятти возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ - это неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Но по этой статье самое большое наказание - это штраф. Мы хотим, конечно, более жесткого наказания, чтобы ее посадили. Иначе ее лишат родительских прав, но она ведь опять родит, - рассказывает волонтер Марина Федотова.

Активисты считают, что женщина должна ответить и по статьям №117 и №125. Напомним, что за убийство девочки Ксюши задержали ее отчима. Мама Зинаида отправилась на программу "Пусть говорят", чтобы рассказать свою версию событий. Но там всплыли новые фотографии на фотоаппарате, которые подтверждают: ребенка били не первый раз. Появилась также версия о причастности матери к этому.

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Пока муж, которого подозревают в убийстве, томится в СИЗО, женщина хочет вернуть из дома малютки 2-х месячного сына. Но не причастна ли она к убийству Ксюши? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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