Взятый в плен сын самарского бизнесмена не выдержал издевательств и погиб, выпав из окна многоэтажки

Смерть со связанными руками и ногами

Гибель 32-летнего Георгия К. сразу вызвала вопросы. 16 мая 2018 года его труп обнаружили возле многоэтажного дома № 4а на проспекте Карла Маркса в Самаре — руки и ноги несчастного были связаны ремнем. Смерть сначала расценили, как самоубийство, но спустя время правоохранители пришли к другим выводам.

— В ходе расследования дела по факту обнаружения тела мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, выявлены преступления — вымогательство и незаконное лишение свободы, — рассказывают в СК РФ.

Следователи пришли к выводу, что незадолго до происшествия в квартире с Георгием находился известный в городе общественник, некогда связанный с движением «Ночной патруль» юрист Павел Густарев, преподавательница медицинского вуза Виктория Шуваева и охранник Александр Бирюков.

— Они пытались представить случившееся как суицид по причине неадекватного поведения потерпевшего, которого пришлось связать из-за агрессии с его стороны, — объясняют силовики.

«Боялись, что он дел натворит»

Действительно, скрывающийся от правосудия Густарев в телефонном разговоре говорил корреспонденту «Комсомолки», что в ночь с 15 на 16 мая он сидел в ресторане со своей знакомой, когда туда приехали Георгий и Шуваева — они жили вместе на Карла Маркса 4а. По словам Павла, мужчина был в невменяемом состоянии, психовал.

— Нам стало страшно за Вику и мы не решились отпускать ее одну. Поехали с ними, боялись, что Георгий дел натворит, — делился наш собеседник. — Мы хотели выгнать его из квартиры, он полез в драку, я обороняясь даже ударил кулаком в стену, сломал кость на правой руке.

Густарев и Шуваева до сих пор в розыскеФото: СОЦСЕТИ

В итоге К. связали руки ласточкой и ноги выше колен. В версии Густарева следует, что дебошир просил не вызывать полицию и не развязывать его. Так вся компания и легла спать:

— На утра мы с Катей уехали, я Георгию предлагал его развязать, но он отказался. Перед отъездом я позвонил Саше Бирюкову. Дома оставалась 17-летняя дочь Шуваевой — Вика уехала на работу — ей нужен был охранник. Он согласился, только попросил ему пива купить.

Павел вспомнил, что через несколько часов ему поступил звонок от Бирюкова. Тот сообщил, что «Жора со связанными руками и ногами выбросился с окна».

— Но как, объясните, может связанный человек открыть окно и выпасть? —у Густарева весть от товарища вызвала сомнения. — Где логика следствия? Его или выкинули, или они перепили, начали бороться и Георгий случайно сорвался. Но тогда почему окно было закрыто при осмотре?

Два в суде, два в розыске

Но после передачи материалов по трагедии в центральный аппарат СК России появился другой вариант развития событий. Сыщики установили факту вымогательства денег. Причем начались они еще раньше мая. Такой поворот вполне логичен, учитывая, что потерпевший — сын заместителя директора газовой компании.

К нападкам на Георгия оказался причастен еще один человек — 30-летний Александр Калиничев. По информации следствия, он вместе с Густаревым, зная о долгах К. перед их общими знакомыми, требовал от того крупные суммы, гораздо превышающие те, что он кому-то не вернул.

— С целью оказания на потерпевшего психологического воздействия для принуждения к передаче денег он был незаконного лишен свободы с 9 по 11 апреля 2018 года Густаревым и Калиничевым, а с 15 по 16 мая 2018 года — Густаревым, Шуваевой и Бирюковым, — считают в СК. — Не выдержав издевательств, пленник выбросился из окна.

Все обвиняемые судом были арестованы. Густарев и Шуваев — заочно, они от следствия скрылись. Павел в беседе с журналистом «КП-Самара» свое местонахождение назвать отказался, в то же время заверив, что ничего про свои поиски не знает. В то же время сейчас он, как и Виктория, находится в международном розыске.

Между тем остальные участники происшествия вскоре предстанут перед судом.

Смерть Георгия К. сразу вызвала много вопросов у правоохранителейФото: СОЦСЕТИ

— Следствием собрано достаточно доказательств виновности Калиничева, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее в суд направлено дело в отношении Бирюкова, выделенное в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, — поделились следователи.

Слушания стартуют в ближайшее время. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

Отметим, что спустя 3 часа после случившегося с Георгием К. с 11 этажа того же дома № 4а на Карла Маркса упал 16-летний Даниил А. Подросток пытался перелезть из комнаты на балкон и сорвался вниз. ЧП никак не связаны между собой.

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