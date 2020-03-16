В Самарской области вводят режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T16:30:58+03:00

Постановление будет подписано по итогам совещания правительства региона

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Сегодня, 16 марта, в Самаре прошло совещание правительства Самарской области и главы региона Дмитрия Азарова. Было принято решение о вводе режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

– В нем, в частности, будет указан порядок действий работодателей в случае обнаружения признаков респираторных заболеваний у работников, перевод школ на дистанционный режим обучения, а также ряд других ограничительных мер, – говорится в сообщении департамента информационной политики губернатора Самарской области.

Также в регионе ограничены массовые мероприятия. Кроме того, ранее стало известно, что с 17 марта школы Самарской области переходят на дистанционное обучение. Оно продлится минимум до 1 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU