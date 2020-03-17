Полюбили синтетику и ушли в интернет: самарские наркоторговцы стали активнее и опаснее для детей

Статистика не радует

Несмотря на многочисленные предупреждения, предостережения о том, что это вредно — школьники и студенты продолжают травить себя всякими гадостями. Речь идет не только про снюс, который в Самарской области уже несколько раз запрещали к распространению, но и другие запрещенные вещества. Проблема остается, и как с ней бороться сегодня обсудили в пресс-центре «Комсомольской правды».

Начальник управления наркоконтроля ГУ МВД России по региону Вячеслав Тишин начал с того, что сейчас и до 27 марта в стране проводится профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Она направлена на то, чтобы неравнодушные жители помогли в борьбе с теми, кто продает отраву не только подросткам, но и всем остальным.

— Мы благодарны гражданам, которые сообщают нам о местах, где распространяют наркотики, и о лицах, которые это делают или употребляют наркотики. Передать информацию можно через официальный сайт ГУ МВД России по Самарской области или по телефону 278-22-22, 278-22-23, — рассказал выступающий. — Рассматриваем все обращения, даже анонимные.

Полицейский озвучил статистические данные, из которых следует, что по итогам 2019 года зарегистрировано почти 4 тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков — на 500 больше, чем в 2018 году. Расследовано 5 дел, связанных с контрабандой запрещенных веществ. Перекрыто 7 каналов поставки различных видов наркотиков на территорию области — из Нижегородской, Московской, Калужской, Челябинской областей. Выявлено 10 нарколабораторий по производству синтетических наркотиков, которые впоследствии распространяли методом закладок. За 12 месяцев 2019 года в суд направлено более 50 человек, участвовавших в организации преступного сообщества, занимающегося торговлей наркотиками. Окончены расследования по 900 эпизодам противоправной деятельности преступных групп. 9 уголовных дел направлено в суды по легализации денег, полученных за наркотики. Вмененная сумма составила более 117 миллионов рублей. 80 наркопреступлений совершили подростки. Всего двое взрослых привлечены к ответственности за вовлечение подростков к наркоторговле. Из незаконного оборота изъято более 140 килограммов различных наркотиков: героин, синтетика, сильнодействующие, растительного происхождения...

Наркоманский сленг

— Сегодня сбыт наркотиков ушел в интернет-пространство. Если раньше большая часть сбывалась из рук в руки, то на сегодня 90 % преступлений совершены в сфере IT-технологий, — отметил Тишин.

Интернет-магазины в большинстве своем создаются на платформе «Гидра». Называют их по-разному. Нарушители закона используют свой сленг, чтобы человек, который ищет наркотики, мог без проблем их найти.

В связи со сложившейся ситуацией МВД в конце прошлого года инициировало создание специальных подразделений по противодействию угрозе в сети Интернет. В Самаре такое тоже есть и успешно функционирует.

По словам полковника полиции, также создан отдел по противодействию наркопритонам. Его сотрудники занимаются поиском мест, где наркоманы придаются своим утехам. 7 таких притонов по области уже выявлено. Не только в больших городах, но и в районах — в частности в Нефтегорске.

Наибольшей популярностью пользуются у любителей синтетические наркотики. Цыганские народности активно распространяют карфентанил, который они смешивают с героином. Даже малая доза такого вещества способна убить человека. В Самару этот анальгетик активно завозили из Челябинска, но сейчас эту лазейку, к счастью, перекрыли.

Тишин добавил, что наибольшее количество наркотиков попадает в регион из Москвы. Из того же Казахстана, откуда активно шли поставки раньше, сейчас ничего нет. Хотя в январе сотрудники ГИБДД и ФСБ задержали на границе машину, в которой перевозили 20 килограммов героина.

«Бум по снюсам»

Тем, кто готов заявить на подозреваемого в наркосбыте, Вячеслав советует не проводить самостоятельных задержаний:

Специалисты призывают граждан помочь в борьбе с наркоманиейФото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

— Если вы видите, как кто-то роется под деревом, ведет себя подозрительно, не спешите его задерживать. Мы же не знаем, адекватность того или иного человека. Ситуаций много разных было, в том числе и с летальным исходом для гражданского населения. Это не в нашем регионе произошло.

Обращаться нужно в полицию и уже ждать приезда силовиков. То же самое касается и происшествий на школьной территории. За каждым таким учреждением закреплен сотрудник по делам несовершеннолетних. Всю информацию руководство школы должно доводить до него.

— В конце декабря, когда «бум» пошел по снюсам, и в первых двух декадах января мы получили указание от МВД РФ провести акцию по предотвращению распространения этих смесей. Изъяли большую партию по всей области, — делился Тишин. — Вся продукция, в основном, поступала из-за рубежа. Сейчас она запрещена, в магазинах просто так ее найти нельзя. И мы будем рады, если граждане помогут нам найти места, где торговля еще ведется.

Сегодня снюс пытаются реализовывать через интернет-службы доставки, но полицейские стараются и этот вариант устранить. По мнению стражей порядка, бороться с бедой нужно на законодательном уровне.

Давайте жить дружно

Представитель общественного совета при облМВД, главный врач самарской городской клинической больницы № 8 Сергей Пушкин в свою очередь объяснил, что химические наркотики сильнее вызывают привыкание и это страшно. Их влияние на организм очень пагубное. Понять, что ваш близкий попадает в зависимость, можно по нескольким признакам.

— Если у человека меняется поведение по непонятным причинам, и это повторяется из раза в раз, то это те симптомы, которые заставляют задуматься — а что происходит? — предупредил Пушкин. — Если родители, учителя, коллеги, сокурсники это замечают, то это хорошо. На этой стадии человека можно развернуть. Но когда человек входит в период отрицания, не может жить без приема наркотических препаратов, то здесь поможет только специальное лечение.

Угрюмость, недовольство, нарушение контактов с близкими — медики называют это «периодом отрицания». Еще хуже, когда человек начинает искать наркотики, влезает в долги, продает вещи из дома. Это значит, что он перешел порог, до такого желательного не доводить.

Медик акцентировал на гражданской позиции. Если вы видите, что кто-то попал в беду — примите меры, помогите, сообщите куда нужно.

— Но не каждый на это способен. Но если мы подумаем, что на этом месте может оказаться любой близкий нам человек, наши дети, как мы будем смотреть друг другу в глаза? — продолжает Сергей. — Наркомания — общая проблема. Люди не всегда делают это по доброй воле. Есть социальные предпосылки и наши недоброжелатели, которых ничего не интересует кроме денег.

Гости «КП-Самара» подчеркнули, что нужно быть доброжелательнее друг к другу — и дома, и в школе, и на работе. Это поможет вашим близким не думать о дополнительных источниках «радости». Также полицейские и врачи еще раз призвали принять участие в акции «Сообщи, где торгуют» смерти и помочь сделать мир вокруг себя чище.

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