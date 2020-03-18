Уговорим рожать: самарские депутаты предлагают на федеральном уровне запретить частным клиникам делать аборты

В ноябре 2019 года самарский министр здравоохранения Михаил Ратманов заявил, что частные клиники не должны проводить аборты. По его мнению, прерывать беременность нужно только в государственных больницах и только после бесед с психологом, который будет пытаться отговорить женщину от ее решения. Областной минздрав начал активные переговоры с самарскими частниками, агитируя отказаться от абортов, и даже отрапортовал, что треть из них согласилась на эти меры. Но, видимо, с остальными возникли сложности. Поэтому чиновники решили действовать наверняка и прописать запрет в федеральном законе. В марте в Самарскую губернскую думу внесли разработанный минздравом законопроект о запрете абортов в частных клиниках. 17 марта депутаты одобрили его на заседании профильного комитета.

Мешают развивать демографию

В пояснительной записке авторы законопроекта объявляют аборты национальной угрозой и заявляют, что проблема из-за ее «распространенности и терпимости общества к абортам выходит за рамки социальной, правовой, нравственной проблемы» и значительно осложняет вопрос «устойчивого демографического развития страны». Дескать, рождаемость за 2019 год снизилась почти на 10%. И в этом виноваты частные клиники – они делают аборты по желанию женщины, часто в тот же день, не направляют ее перед этим на доабортное консультирование. И не предоставляют в минздрав достоверную статистику.

Авторы законопроекта предлагают вовсе запретить частникам делать аборты. Нарушителей предполагается штрафовать: на 10-20 тысяч рублей должностных лиц, и на 30-50 тысяч рублей – юрлиц.

Женщины просят дать им право самим решать, брать ли на себя ответственность за будущего ребенкаФото: Алексей БУЛАТОВ

Забота или вмешательство в частную жизнь?

В самом минздраве свою инициативу ранее объясняли исключительно заботой о здоровье женщин и росте рождаемости.

- В государственных клиниках женщинам обязательно даются «дни тишины», чтобы подумать, прежде чем решиться на такой шаг – аборт без медицинских показаний. И эти меры приносят свои плоды. За 9 месяцев этого года 774 женщины отказались от абортов и выбрали жизнь будущим детям, - рассказал министр Михаил Ратманов.

А в частных медцентрах, по мнению чиновника, качественно сделать аборт могут далеко не всегда - не хватает медицинского оборудования и необходимых специалистов. Многие медики с этим согласны.

- Аборт – это операция, и делать ее нужно в полноценном гинекологическом отделении, а не в частном кабинете на первом этаже жилого дома, где работает всего пара врачей, - считает директор областного центра репродуктивной медицины «Династия», врач высшей категории Ольга Тюмина. - Ведь в процессе могут возникнуть серьезные осложнения, например, перфорация стенки матки, и тогда нужна будет экстренная госпитализация.

Мнения общественников по этому поводу разделились. Одни считают, что отправлять беременную «под нож» по ее желанию без беседы с психологом действительно нельзя. Например, председатель общественной организации «Родные люди» Светлана Санфирова рассказала, что в ее практике нередки случаи, когда им удавалось помочь женщине увидеть ситуацию под другим углом и убедить сохранить ребенка. Другие говорят о том, что взрослая женщина имеет полное право сама решить сохранять ли ей незапланированную беременность – ведь ответственность за воспитание и содержание ребенка в дальнейшем в большинстве случаев придется нести только ей самой.

Небыстрый процесс

Впрочем, пока до принятия такого закона еще далеко. На этой неделе его одобрили депутаты профильного комитета. Теперь рассмотреть законопроект предстоит на заседании Самарской губернской думы.

- Если документ одобрят на региональном уровне, его направят на экспертную оценку Совета законодателей при Федеральном собрании, - рассказали в Самарской губернской думе. - Там проверят, соответствует ли документ всем необходимым требованиям, не противоречит ли другим законам, достаточное ли у него тактико-техническое обоснование и т.д. Если что-то не так – снова вернут на доработку к нам в губдуму, потом снова проверят и в итоге вынесут на рассмотрение Госдумы. Этот процесс может занять как парк месяцев, так и несколько лет.

А вы как относитесь к идее запрета абортов в частных клиниках?

Обсудим в комментариях

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