"Спасите, у меня сосед из Италии вернулся": с какими вопросами самарцы звонят на горячую линию по коронавирусу

"Спасите, у меня сосед из Италии вернулся", - такой звонок раздался в редакции "Комсомольской правды" утром в понедельник. Мы как могли успокоили взволнованную женщину, убедили ее не волноваться и, только повесив трубку, подумали: а каково же приходится сотрудникам специальной горячей линии, которую сразу запустили в Самаре, как только угроза коронавируса стала реальной?

Сначала предполагалось, что звонить сюда будут только те, кто вернулся из-за границы: чтобы сотрудники центра медицины катастроф записали их имена - фамилии, адреса и ближайшие планы. А также номер рейса, которым они возвращались в Россию. И тут же отреагировали, если бы такой вернувшийся вдруг захворал. Но сейчас по телефонам, которых уже стало на три больше, звонят и те, кто волнуется: за соседей, родных, знакомых, просто опасается коронавируса.

Как рассказали в Самарском минздраве, с начала работы «горячей линии» на нее уже поступило 187 звонков от жителей Самарской области.

Поначалу, как жаловалась журналистам «Комсомолки» в эфире «Радио КП» руководитель областного Роспотребнадзора Светлана Архипова, операторы скучали на своих местах, а вернувшиеся из опасной зоны самарцы не спешили отметиться на «горячей линии». Однако сейчас ажиотаж растет, и дозвониться сюда уже не так-то просто – как в регистратуре любой поликлиники, днем телефон все время занят. А вечером там и вовсе не торопятся брать трубку.

Как Самара противостоит коронавирусу: глава Роспотребназдора Самарской области Светлана Архипова делится самой свежей информацией 00:00 00:00

- Чаще всего самарцы задаются вопросы о том, какие действия необходимо предпринять после возвращения на территорию России, в какие медицинские организации необходимо обращаться, где диагностические исследования на данную инфекцию, каковы меры профилактики, - сообщили «Комсомолке» в самарском минздраве.

Что ж - проверим! Тем более что знакомые действительно на днях возвращаются из Португалии и пока не до конца понимают, что же им делать сразу после возвращения. Дозвониться по указанным везде телефонам никак не удается – то занято, то трубку не берут. Набираю «112», вежливая девушка-оператор, услышав про Португалию, дает еще два круглосуточных номера.

- Им все расскажут в аэропорту, - уверяет меня нервный мужчина на другом конце провода, когда я начинаю расспрашивать, что же делать моим знакомым по возвращении на родную землю. – Если они здоровы, ни в какие больницы ходить не надо, ничего сдавать тоже.

- Как же им узнать, здоровы они или нет? – спрашиваю я. - Тот тольяттинец, который из Испании прилетел, тоже сначала себя хорошо чувствовал! И что делать родственникам, которые вместе с ними живут – им можно будет провериться на коронавирус?

- Конечно, приезжайте на ул.Митирева в Роспотребнадзор, там можно сдать анализы.

- Всем можно приехать, и родственникам?

- Нет, что вы! Только тем, кто из-за рубежа прилетел. Вы представляете, что будет, если все туда поедут анализы сдавать? Вообще лучше просто сидите дома на карантине, если здоровы, то ничего сдавать не надо, - кажется, мой собеседник сам запутался в своих указаниях.

Как объяснили в самарском минздраве, главная задача работы «горячей линии» - не отвечать на вопросы о коронавирусе, а наоборот, их задавать. Те, кто приехал из опасных стран, должны сообщать сюда сведения о месте отдыха и датах пребывания и возвращения из-за рубежа, а также контактной информации. Ее потом сотрудники «горячей линии» передадут в больницы для организации медицинского наблюдения.

- Всего под медицинским наблюдением в связи с прибытием из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции находилось 894 человека, по состоянию на 16 марта из них под наблюдением оставалось 409 человек, - сообщили в облминздраве.

Напомним, на горячую линию должны обращаться все самарцы, вернувшиеся из стран, неблагополучных по вирусу. Если же вы почувствовали недомогание – вызывайте врача на дом

Номера телефонов в рабочие дни:

г. Самара – 8 (846) 307-77-77

г. Тольятти – 8 (8482) 98-88-88

г. Сызрань – 8 (8464) 90-00-00

г. Новокуйбышевск – 8 (8463) 59-59-59

Дежурный номер в выходные дни: 8 (846) 225-70-82

Телефон 112 работает круглосуточно.

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