«Виновата популярная интернет-игра»: в Самаре девятилетний мальчик обманул маму и исчез на всю ночь

У друга он не появился

Самарской шаржистке Екатерине Потаповой сегодня ночью было не до сна. Вечером 18 марта бесследно исчез ее девятилетний сын Дима. Написал, что отправился к другу, а на самом деле у того и не появлялся.

— Он ушел в 12 дня в зеленой куртке. Уже в 20-38 после своего сообщения не вышел на связь... Время 22-44 и до сих пор его нет, — обратилась в социальных сетях за помощью к людям взволнованная мать.

К розыску подключились не только знакомые Екатерины, но и волонтеры «Лизы Алерт», а также сотрудники полиции.

— Полицейские опросили знакомых и друзей пропавшего. Довели ориентировку до личного состава полиции самарского гарнизона и соседних регионов, а также до сотрудников Росгвардии и общественных организаций, — сообщили в ГУ МВД России по региону.

Маме мальчик оставил неоднозначное сообщениеФото: соцсети

Десятки доброжелателей пытались найти мальчугана. С каждой минутой паника нарастала все больше. И, к счастью, утром появились новости.

— Он нашелся!!! Спасибо большое я всех люблю, сильно!!! Счастливый и довольный, нет его еще не видела, великий артист!!! Рекомендую!!! — написала мама Димы.

Следите за своими детьми везде!

Но где же был паренек? Как поделились с «Комсомолкой» знакомые с ситуацией местные жители, причиной произошедшего стал интернет. Мальчик умышленно играл в «прятки» всю ночь, следуя популярной в соцсетях забаве. Информацию подтвердили и близкие художницы.

— Виновата интернет-игра, которая сейчас популярна среди подростков. Подростки пишут в интернете сообщение, ставят три точки и три восклицательных знака, а потом пропадают из сети и 24 часа просто ходят по улице и играют в прятки, не выходя не на какие виды связи, — описал ситуацию друг Екатерины шоу-мэн Сергей Тюпаев, принимавший активное участие в поисках.

Начальник межрегионального центра противодействия киберпреступлениям «Я выбираю жизнь» Сергей Цурко подтвердил корреспонденту «КП-Самара», что это опасное увлечение у детей до сих пор актуально.

Сергей Тюпаев о поисках девятилетнего мальчика в Самаре.

— Игра до сих пор популярна, в разных регионах она называется по-разному. “Пропади на сутки”, «уйти на 24 часа», раньше она была «Туман», «Н-27». Все это «китовая» тематика. Сначала на 24 часа, потом на 72. Это суицидальные игры и нужно обходить их стороной, — рассказал Сергей.

Похожая история в городе уже происходила. В сентябре прошлого года две десятилетние девочки — Настя и Ира — пошли в кинотеатр, а затем бесследно исчезли. Родители не находили себе места два дня. После подружки сами вернулись домой. Как оказалось, они прятались в заброшенном здании.

Как объясняют специалисты, в подобных играх тот факт, что вас не нашли, считается успешным выполнением задания. Родным ребят нужно внимательнее смотреть на их страницы в Интернете. Найти опасные группы помогает приложение https://gerdabot.ru/. Важный момент — не забывайте общаться с ребенком, тем более, если что-то в его поведении вызывает подозрение.

Всегда держите при себе фото ребенка

Очевидцы говорят, что Диму нашли в районе парка Гагарина. С его похождениями и причинами, которые на них сподвигли, сейчас разбираются полицейские. В МВД уточняют — школьника сотрудники уголовного розыска обнаружили в гостях у друга.

— В отношении мальчика противоправных действий не совершалось. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, — отмечают силовики.

Полицейские напоминают: если пропал ваш ребенок, не вернулся из школы или от друзей в назначенное время, незамедлительно обращайтесь в ОВД. При подаче заявления нужно иметь с собой фото сына или дочери, желательно — в электронном виде. Также надо помнить, во что он был одет и с кем общается.

По факту случившегося с Димой сейчас проводится проверка. В случае выявления каких-либо преступных фактов, правоохранители начнут их расследовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как понять, что ребенок попал в «группу смерти»

Подробная инструкция для родителей: самые важные признаки, что с детьми происходит что-то нехорошее (подробности)