Как понять, что ребенок попал в «группу смерти» и находится на грани

Подростки с пугающей частотой подводят черту под своей жизнью. Иногда эти события не трагическое стечение обстоятельств, а планомерная работа так называемых кураторов «групп смерти». Этим людям нравится ставить крест на чужих судьбах. Сергей Цурко руководит центром противодействия киберпреступлениям «Я выбираю жизнь». Понять, что ребенок стоит на краю пропасти, говорит он, можно, но надо постоянно присматривать за ним в соцсетях. Не нужно даже лезть слишком глубоко, взламывать переписки и требовать пароли. Достаточно просто дружить с ним и внимательно присматриваться к тому, что появляется на страничке. На что обращать внимание родителям и как понять, что пора серьезно поговорить с ребенком? Составили подробную инструкцию для неравнодушных мам и пап.

В качестве примера мы проанализировали страницу 15-летней Ксюши Васильевой (имя изменено. - Ред.) - ее нашли мертвой в собственной комнате прошлой осенью. Итак, что же должно насторожить?

Негативные статусы тоже советуют остлеживатьФото: СОЦСЕТИ

СТАТУС

- «Ищу себя, кто нашел меня, просьба вернуть...» - подобного рода цитаты, псевдоницшеанские и совсем не детские размышления - повод для беспокойства.

ДРУЗЬЯ

- Если у ребенка в друзьях или подписчиках есть пользователи типа «Лис», «Кит», «Кот», «Котик» (фото в кружке) или люди, совсем недавно зарегистрировавшиеся в сети, - это уже повод для беседы, - говорит Сергей Цурко. - Надо задать несколько вопросов: вы хоть раз с этим «Лисом» виделись, как познакомились? Выяснится, что о нем ребенок ничего не знает. После этого самое время объяснить ребенку элементарные правила безопасности в сети.

Непонятные друзья должны насторожитьФото: СОЦСЕТИ

- Опасные группы - это не просто «Синий кит», «Тихий дом», это сообщества с жестоким содержанием: маньяки, оружие, членовредительство, - поясняет Цурко. - Именно в таких группах кураторы ищут жертв, а потом пишут им в личку.

Также Сергей говорит, что появление большого количества фейков у ребенка - повод задуматься, что отпрыск вам не доверяет

- Возможно, ребенок вам не доверяет. Пообщайтесь с его друзьями, учителем. Не бойтесь быть "плохим родителем" в его глазах.

ДЕПРЕССИВНЫЙ КОНТЕНТ

- У Ксюши на странице было много мрачных цитат. например такая: «Счастья нет, любви нет, трупы спят, и ты спи тоже». Понять, что у нее проблемы, можно было по рисункам, которые она публиковала на стене. За полгода до гибели она разместила рисунок человека, падающего с крыши.

У подростков часто бывают депрессии, но вот эти цитаты тоже могут быть звоночком об опасностиФото: СОЦСЕТИ

Откровенные изображения насилия. Это явный сигнал того, что у ребенка проблемы.

Здесь стоит обратить внимание на цитаты, полные неизбывной грусти, афоризмы на грани цинизма и нигилизма. Жестокие и мрачные картинки тоже появляются тут.

ВЫДУМАННЫЙ ДРУГ НА СТЕНЕ

У Ксюши был выдуманный друг - Стив (на фото в кружке). Он часть игры «Тульпа», целью которой является создание своего прообраза. Весьма неоднозначного, судя по описанию: «С самого твоего рождения общество навязывает тебе приоритеты: веру, преданность, мораль, трудолюбие. Они и гроша ломаного не стоят. Не важно, кто ты - школьник, пациент психлечебницы или детектив. Абсолютно не важно, кто ты, когда ты - безумен.

Выдуманный друг Стив КсюшиФото: СОЦСЕТИ

Тульпа - автономная галлюцинация, созданная повторением мыслей. Тульпа - это самостоятельная личность, которая существует только для тебя. Но что делать, если тульпе тесно в рамках твоего воображения? Как быть, когда твое подсознание готово взбунтоваться?» Не надо быть доктором психологических наук, чтобы понять, что «бунт подсознания» ни к чему хорошему не приведет.

В любом случае, если на странице у ребенка обнаружены опасные факторы, а подросток не хочет об этом говорить, не стоит терять время, лучше всего обратиться к психологу или к психиатру. Иначе уже завтра можно пожалеть о своей неторопливости.

КСТАТИ

РОДИТЕЛЯМ ПОМОЖЕТ «ГЕРДА»

Программа маякнет, если на странице ребенка творится ад.

Проверить, все ли у вашего чада в порядке, можно с помощью сервиса «Герда» - gerdabot.ru. Он анализирует сообщения и картинки на странице ВКонтакте, а также группы, в которых ребенок состоит. «Герда» ищет опасные группы и проверяет, подписаны ли на них ваши дети. Анализ страницы занимает порядка минуты. Если обнаруживается подозрительная активность, то вам покажут, какая именно группа до добра не доведет. Можно зайти туда по ссылке и посмотреть, так ли все страшно.

Количество подписчиков деструктивных групп растет с каждым годом

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Интересуйтесь, что модно у молодежи»

Сергей ПЕСТОВ, Руководитель интернационального центра спасения детей от киберпреступлений. В 2016 году его 16-летняя дочь попала в «группу смерти» и погибла:

- Дети найдут способ уйти от родительского контроля. Могут завести аккаунт, о котором вы и не подозреваете. Отследить все действия подростка в соцсетях невозможно, но все равно старайтесь быть в курсе увлечений подростков. Подросток может скопировать «модный» контент у друзей, а вы со своей паникой и суровым наказанием уничтожите доверие. Чтобы этого не произошло, надо спокойно и часто общаться с детьми.

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