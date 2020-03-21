"Останьтесь дома": врачи из Самары и Тольятти просят горожан беречься от коронавируса
В Самаре и Тольятти врачи больниц поддержали флешмоб, к которому с каждым днем присоединяется все больше медиков со всего мира.
Они делают снимки в поликлиниках и больницах с подписью: "Мы остаёмся здесь для вас! Пожалуйста, оставайтесь дома для нас!"
Медики просят людей быть осторожнее. Фото: coronavirussamaroblast
Предполагается, что таким образом как можно больше людей смогут осознать опасть коронавируса и не станут выходить из дома без крайней необходимости, плюс будут соблюдать необходимые меры предосторожности. Одна из них - мытье рук.
Напомним, по данным Роспотребнадзора, в России уже зафиксировано 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 9 из них - в Самарской области. Все заболевшие и люди, с которыми они контактировали, изолированы.
Самая актуальная информация о количестве заболевших коронавирусом, спросе на антисептики и продукты, а также ограничениях в связи с угрозой распространения опасной инфекции
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ИСТОЧНИК KP.RU