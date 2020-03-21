Играем в шпионов и ищем уроки на ютубе: многодетный отец рассказал, что делать с детьми на карантине

Иван Сидоров растит трех сыновей, им сейчас 12, 14 и 15 лет. Семья живет в селе Новотулка Хворостянского района, где с развлечениями в принципе не густо. Так что о том, как занять головы и руки подростков, он знает на собственном опыте.

По словам Ивана Сидорова, главных принципа тут два. Первый – как можно больше делать руками, второй – все, что смотрит ребенок, воплощайте так или иначе в жизнь и выносите из этого урок.

- Мои дети вырезают из дерева, сами варят сыры и ухаживают за козами. К городским жителям часть их распорядка дня, конечно, неприменима, - признает Иван Сидоров. – Но дети есть дети, так что интерес – главная движущая сила в работе с ними.

Вариант 1: шпионские игры

Помните, как вам в детстве было весело играть в шпионов? Креативьте в этом направлении. Варианты многочисленных шифров легко найти в интернете. Обменивайтесь с ребенком зашифрованными посланиями. Пусть с утра на тумбочке его ждет не список дел на день, а квест: расшифровал один пункт, выполнил задание (например, пыль протереть) – заработал приятный бонус (спрячьте, например, в книжном шкафу шоколадку – вам не сложно, а ребенку приятно).

Детям лет до 12 может быть интересно "чатиться" при помощи эмодзи. Так и договаривайтесь: никаких слов на протяжении целого дня! Пусть сообщения вам пишет при помощи смайликов – делать это гораздо сложнее, чем кажется, поверьте, да и времени отнимает довольно много. А наша задача – как раз занять ребенка, не так ли?

Вариант 2: покупки по интернету

Открытие последнего времени для семьи Сидоровых - это "Алиэкспресс". Отец просит детей найти какой-то нужный товар за 100 рублей. И понеслась – цены сравнить, отзывы почитать, проверить сроки доставки и прочее, и прочее. Дети часами могут этим заниматься. Можно каждому свою задачу поставить, а можно соревнование объявить.

Можно устроить соревнования: кто быстрее найдет нужный товар в интернетеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это времяпрепровождение полезно со всех сторон: у подростков формируется представлении о соотношении цены и качества товара, азарт их затягивает, время идет, а вам в конечном итоге польза без лишних затрат.

Вариант 3: распечатанные игрушки

"Убить время" помогут и настольные игры. Чтобы не тратить деньги, сделать их можно самостоятельно.

- Я для своих детей в свое время придумал танчики, - рассказывает Иван Сидоров. - Разработал макет города, сами игрушки, нарисовал их на компьютере, распечатал, дети полдня потратили на их раскрашивание и склеивание, потом мы разучивали правила, после чего они на несколько дней с головой погрузились в эту игру.

Суть в том, что бумажные танки передвигаются на выдохе. Таким образом дети развивают дыхательную систему и мелкую моторику. Ведь стоит неловко повернуться или слишком сильно дунуть, игру придется начинать сначала. Правила можно упрощать и усложнять, игра была интересна детям от 3 до 14 лет.

Когда игрушек ребенку мало, родителям приходится креативитьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Больше вариантов активностей, которые можно смастерить дома самостоятельно и распечатать на принтере, легко найти в интернете, в том числе на сайте "PrintFun".

Вариант 4: фастфуд у вас дома

Всю домашнюю готовку на период карантина можно оставить на детей – пусть учатся, а родителям одной заботой меньше. Заодно это заменит походы в "МакДоналдс" и по кафе-ресторанам – можно же и дома попробовать сделать тот же гамбургер или шаурму.

- Про "МакДоналдс" есть очень хороший фильм – как он зарождался, как начинал работать, как развивался. Мы с детьми как-то вечером посмотрели его, и они прям "загорелись" историей о том, что человек начинал с бутербродов и стал одним из богатейших в мире, - вспоминает Иван Сидоров. - На следующий день сыновья уже сами крутили фарш и делали котлеты для бургеров. Потратили на это кучу времени, получили другой вкус, не как в кафе, задумались над этим.

Такие же эксперименты легко проделываются с шаурмой, картошкой фри и прочими вредными продуктами. Тем более, что в магазинах можно найти даже специальные приправы для этих блюд. Ну а приготовление пиццы – вообще классика жанра, тем более, что в нее можно закинуть все, что есть в холодильнике, и каждый раз вкус будет иной.

Вариант 5: кино как повод для науки

Систему "посмотрел фильм – придумал план – реализовал его на следующий день" можно ввести в обиход на постоянной основе.

В семье Сидоровых, например, есть подборка фильмов-биографий, которые они смотрят время от времени вечерами всей семьей. После картины "Игры разумов", где Мел Гибсон играл профессора, сочинявшего Оксфордский словарь английского языка, они всей семьей полезли в русские словари искать всякие странные слова. На этой волне можно и в слова с детьми поиграть, и в города.

- Обычное кино мы тоже смотрим, "Форсажи", например, - признает Иван Сидоров. – Вот после фильма с Николасом Кейджем, где он какого-то зверя ловил в джунглях Амазонки, мы полезли в интернет смотреть, где там эти джунгли и реальны ли места, показанные в фильме. Так что любую информацию можно обратить в полезную.

Вариант 6: учеба с огоньком

Сыновья Ивана Сидорова школу пропускают частенько, в прошлом году из-за этого им уже высказывали претензии органы опеки. Мальчики говорят, что дома им учиться интереснее – есть же Youtube, где легко найти не только интересное объяснение тем по школьной программе, но и массу другого занимательного. Среди подписок у мальчиков, например, есть канал "Ridddle", который каждую неделю делает выпуски про Землю и ее обитателей, про другие планеты, космос и вселенную.

По интернету сейчас можно научиться всеми - даже игре на гитареФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По интернету же они учатся играть на гитаре – многочисленный функционал позволит и инструмент настроить, и любимую композицию выучить. Там же есть уроки кулинарного искусства.

Интернет же позволил в свое время среднему сыну научиться программированию – мальчик начинал с языков программирования под названием "Logo" и "Pixilang" – обучалки по работе с ними также выложены в интернете, а процесс обучения затягивает не только детей, но и взрослых.

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