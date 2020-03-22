Из-за риска коронавируса в Самаре больных не будут госпитализировать, гриппующих просят не ходить к врачам

Минздрав попросил самарцев не ходить в больницы и сообщил о переносе всех плановых госпитализаций. Об этом ведомство сообщило о соцсети. Как сообщили в минздраве, все плановые госпитализации временно приостановлены. Пока что больницы продолжат принимать только беременнных, онкологических больных, а также пациентов в экстренных случаях.

- Просим с пониманием относиться к существующей в настоящее время нагрузке на медицинскую службу, с уважением и терпением относиться друг к другу и труду медработников, - отметили в минздраве и пояснили, что поликлиническая служба по-прежнему в полном объеме оказывает необходимую помощь больным на дому.

А глава минздрава Михаил Ратманов обратился к тем, кто ходит в поликлиники и приемные отделения больниц по поводу ухудшения самочувствия в результате различных заболеваний.

- Не подвергайте себя опасности, не инфицируйте других и не подвергайтесь опасности быть инфицированными самим. Не посещайте приемные отделения и регистратуры больниц без крайней необходимости. Вызывайте врача на дом, вызывайте скорую или неотложную помощь на дом,- попросил он.

Он пояснил, что анализы на новый коронавирус берутся по показаниям: наличие признаков заболеваний или контакт с инфицированным.

- У здоровых людей в настоящее время анализы на новый коронавирус нет никакого смысла, - сказал Михаил Ратманов.

Самая актуальная информация о количестве заболевших коронавирусом, спросе на антисептики и продукты, а также ограничениях в связи с угрозой распространения опасной инфекции 00:00 00:00

Напомним, сейчас в больницах региона находится девять самарцев, инфицированных новым коронавирусом.

Что делать при недомогании:

- при состояниях, не угрожающих жизни - позвонить в поликлинику по месту жительства (или прикрепления полиса ОМС) и вызвать на дом врача или службу неотложной медицинской помощи

- при экстренных состояниях – вызывать скорую помощь. Экстренная помощь в стационарах оказывается в полном объеме.

Главные признаки коронавирусной инфекции:

- высокая температура

- сухой кашель

Как защитить себя и близких:

- минимизировать выход из дома, отказаться от посещения мест с большим скоплением народа

- не трогать руками лицо на улице

- мыть руки с мылом не менее 20 секунд после возвращения с улицы

- чаще проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств

Горячая линия по коронавирусу

В рабочие дни нужно обращаться по телефонам: г. Тольятти – 8 (8482) 98-88-87, г. Сызрань – 8 (8464) 90-00-01, г. Новокуйбышевск – 8 (8463) 59-59-58.

Также для жителей Самарской области действует телефон горячей линии: 8 (846) 307-77-78, 8 (846) 307-77-77.

Единый многоканальный номер

8 800 30 22 163

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